世界盃2022｜英格蘭首名晉級走線分析　料避開巴西　8強勢遇法國

英格蘭輕取威爾斯後，以B組首名晉級16強，晉身淘汰賽下半區，相信可以避開巴西、西班牙及阿根廷，最大敵人相信會是法國及葡萄牙。



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英格蘭以B組首名，16強將會遇上A組次名塞內加爾。英格蘭身在淘汰賽下半區，若果他們能夠淘汰塞內加爾，在8強會遇上D組首名及C組次名的勝方。按目前的形勢，D組首名極大機會是衛冕的法國，而C組次名就較難預料。故此，英格蘭入4強的最大障礙，相信是法國。

英格蘭3戰7分，以B組首名晉級。（Getty Images）

同樣會入下半區的是F組首名及H組首名，F組的克羅地亞、摩洛哥及比利時實力不算太強，而H組首名很可能是葡萄牙。按牌面推斷，若果英格蘭可以在8強過到法國，4強很可能面對C朗的葡萄牙。

法國很大機會取得D組首名。（Getty Images）

英格蘭進入下半區，肯定可以避開A組首名荷蘭。上半區還有C組、E組及G組的首名。如果阿根廷末輪正常發揮，很可能成為C組首名，而E組首名相信是西班牙，至於G組首名料是巴西的囊中物。故此，英格蘭相信可以避開巴西、西班牙及阿根廷這些拉丁球風的勁旅。

【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】C組首名 對 D組次名

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】D組首名 對 C組次名

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】E組首名 對 F組次名

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】F組首名 對 E組次名

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名

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