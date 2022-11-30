世界盃︱卡塔爾0分出局但有入球是否三零部隊？三大條件缺一不可

2022世界盃東道主卡塔爾分組賽最後一仗不敵荷蘭後，3戰全負、0分「捧蛋」出局，創下得分最低東道主的尷尬紀錄。

卡塔爾出局後，網上掀起討論：次輪分組賽對塞內加爾攻入一球，卡塔爾算不算是以「三零部隊」姿態結束世界盃？



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2022世界盃東道主卡塔爾三戰皆北，創下得分最低東道主的尷尬紀錄。（Getty Images）

今屆賽事之前，世界盃歷屆主辦國均能在分組賽拿到分數，而且除了2010年東道主南非之外，全數能夠晉身淘汰賽。南非並非傳統足球強國，當屆同組對手為法國、墨西哥和烏拉圭，他們先以1：1賽和墨西哥，次仗0：3淨負烏拉圭，最後一仗面對法國即使爆冷贏2：1，因得失球差不及墨西哥出局。南非以1勝1和1負得4分，創下當時主辦國最差成績。

正所謂「一山還有一山低」，首度在世界盃決賽周亮相的卡塔爾，分組賽未嘗一勝，連吞3場敗仗，在3場比賽中，僅攻入1球、失7球，得失球差為負6球，刷新主辦國最差成績，繼成為首支在揭幕戰落敗的東道主球隊後，再添另一尷尬紀錄。

卡塔爾的「紀錄」不只一個，他們今屆7個失球，同樣冠絕歷屆東道主，成為最多失球的主辦國，並自2010年的南非後，當上另一個無緣淘汰賽主辦國。不少網民討論，卡塔爾0分出局，但有入球，到底算不算是「三零部隊」？

什麼是「三零部隊」？

一般而言，在分組賽0勝0和0得分的球隊，便可稱為「三零部隊」，與是否有入球無關。「三零部隊」稱號據悉源自昔日香港甲組聯賽，由駐港英軍組成的香港甲組球隊「陸軍」在1960年代因實力太差，往往整個球季後仍無得分，鑒於軍隊按不同編號分隊，於是被部分球迷戲稱為「三零部隊」 ——揶揄他們0勝、0和、0積分。

「三零部隊」引伸出來是「魚腩部隊」的意思，一點即明，因此一路在球迷間流傳至今。當然「三零部隊」的定義人言人殊，以上只是最廣為流傳的說法。惟按此定義，卡塔爾即使在1：3負塞內加爾一仗取得入球，仍算是「三零部隊」。

原來仲有「四零部隊」？

問題又來了，如果有入球下0分出局的卡塔爾，已是「三零部隊」，中國隊在2002世界盃0勝0和0分0入球下出局，又是什麼？

廣義來說，其實應該仍歸入「三零部隊」範疇，不過要嚴格區分的話，也可稱之為「四零部隊」。

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縱然慘遭橫掃出局，卡塔爾主帥費歷斯山齊士（Felix Sanchez）依然維護麾下，「我們賽前已有預計過不同結果，這（全輸）也是有可能，我們的目標是表現球隊的競爭力，而我們做到了，只是在揭幕戰對厄瓜多爾未能好好發揮，另外兩場也有不錯表現。」

卡塔爾「捧蛋」出局，當山齊士被問及前途時，他坦言一切決定權也在卡塔爾足總手上。

卡塔爾主帥山齊士坦言球隊本身以展示競爭力為目標。（Getty Images）

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