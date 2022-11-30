羽毛球｜鄧俊文偕謝影雪復操備戰一月四站公開賽　未敢追看世界盃

香港羽毛球代表鄧俊文周三（30日）與女星林明禎同場出席品牌活動，近日進入冬訓階段的他直指，自己放大假「放縱」歐遊20天，回港需要備戰一連4站公開賽。

即使2022卡塔爾世界盃每晚上演，俊文也未敢放肆看球，一晚半場止癮，只望偶像C朗拿度帶領葡萄牙登頂。



歐遊20天的鄧俊文已經回港，在中環出席運動品牌活動，他透露與拍檔謝影雪重拾全日訓練的節奏，並指早前訓練期間右肩甩骹的阿雪，康復情況良好：「阿雪已經康復得『七七八八』，所以會再將訓練強度慢慢提升。」他表示復操不能由零一下子升到一百，所以旅行期間也和女朋友跑步，盡量保持狀態。

鄧俊文透露與拍檔謝影雪重拾全日訓練的節奏。（張倩儀攝）

鄧俊文與女星林明禎同場出席品牌活動。（張倩儀攝）

「鄧謝配」1月出戰東南亞4站賽事

「鄧謝配」完成3星期冬訓後，將會出戰1月一連4站東南亞公開賽，分別於馬來西亞、印度、印尼和泰國。「目標一定是獎牌，但在此之前，會想先入8強，盡量多搶積分，保持世界排名」。俊文解釋，雖然奧運積分由5月1日開始計算，但趁年初取得更多排名積分，能為奧運積分周期及九月的杭州亞運做好準備。「到時候亞運，一定會以獎牌為目標，這段時間會專注提升個人穩定性和體能，因為接下來一出外比賽就會參加數站，體力消耗大。」

活動期間試玩滑雪機。（張倩儀攝）

身為足球迷的鄧俊文表示，不敢放肆看世界盃。（張倩儀攝）

私心支持葡萄牙捧世界盃

慢慢由放假狀態調整回「備戰Mode」，身為足球迷的俊文面對世界盃誘惑也不敢放肆：「我每晚都有睇波，凌晨3點場次就看不了，我都會看頭場半場。」他笑說私心想C朗所屬的葡萄牙捧盃：「我從小到大都喜歡C朗，不過我作為運動員都知道，狀態有時會隨年紀而變差，加上他在曼聯沒有太多出場機會。不過我希望他能一場比一場踢得好，因為看他的機會買少見少。」

鄧俊文是日與馬來西亞女演員林明禎同場，笑稱是與眾人的「女神」並肩：「她是很多人的女神嘛！我自己也有看《飯戲攻心》，她在戲內的確很吸引，今次很開心可以集郵。」被問到會否開口邀請對方觀戰，俊文馬上回絕：「我怕隊友會分心。」