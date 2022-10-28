羽毛球．法國賽｜李卓耀連挫台球手闖8強　伍家朗再負基斯迪出局

港隊羽毛球男單代表李卓耀出戰法國公開賽，首圈晉級後再鬥中華台北球手，與王子維戰足3局，李卓耀力戰逾1小時，結果順利反勝對手晉級8強。另一港將伍家朗同樣戰至決勝局，可惜憾負印尼的基斯迪，16強止步。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

李卓耀首圈與中華台北「一哥」周天成激戰83分鐘晉級，次圈再鬥台球手，王子維力爭為隊友「報仇」。

法國賽｜李卓耀激戰83分鐘挫周天成 偕伍家朗今再爭晉級

王子維首局先拔頭籌，李卓耀以13：21落後一局，這名26歲港將次局不容有失，中段曾經6分領先，王子維隨後收復失地更一度反先，二人末段戰至「刁時」，幸好李卓耀以24：22險勝，需要戰至決勝局分勝負。李卓耀決勝局未曾落後，以21：10再下一城，力戰69分鐘順利逆轉對手，連挫兩名台灣球手殺入8強，將鬥中國的陸光祖。

李卓耀繼淘汰周天成後，今仗再挫王子維，接連擊敗兩名中華台北球手晉級。（資料圖片／BWF圖片）

另一邊廂，伍家朗惡鬥印尼的基斯迪（Jonatan Christie），先輸一局17：21下，次局即還以顏色，大勝21：8，可惜決勝局無以為繼，再輸一局13：21，無緣與李卓耀攜手晉級。

法國賽︱伍家朗重拾佳態 首圈2：0瀟灑挫趙俊鵬出線16強

伍家朗與基斯迪力戰3局飲恨。（資料圖片／Badminton Photo）

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔面對6號種子法國組合，以17：21及22：24力戰而敗。

更多羽毛球相關報道：