羽毛球．法國賽｜李卓耀今年首闖4強　直落兩局落敗無緣決賽

羽毛球男單港將李卓耀在法國公開賽8強力挫中國的陸光祖，與丹麥球手甘克爭入決賽，可惜直落兩局不敵對手，無緣決賽。



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李卓耀連挫兩名中華台北球手後，法國賽8強遇上中國的陸光祖，這名26歲的男單港將首局以21：14先拔頭籌，即使次局被對手以11：21追成平手，李卓耀在決勝局中段再發力，拉開分差，結果以21：18再下一城奠勝，殺入4強與丹麥球手甘克（Rasmus Gemke）爭奪決賽席位。

李卓耀對上一次打入準決賽，已經是去年的丹麥公開賽，當時不敵「一哥」安賽龍，今仗再戰丹麥球手，力爭再進一步。

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李卓耀直落兩局不敵甘克，無緣法國賽決賽。（BWF圖片）

李卓耀開局入局較慢，甘克一口氣連取8分，被李卓耀的形勢處於被動，即使他隨後急起直追，局末一度力追至2分落後，可惜依然未能收復失地，以18：21先輸首局。李卓耀次局不容有失，雙方取分梅花間竹，互有領先，惟中段被拉開比分，最終以14：21再輸一局，直落兩局不敵對手，無緣決賽。

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