羽毛球︱戴資穎身體出現小狀況　「珍惜最後幾年的運動員時光」

世界排名第四的中華台北羽毛球一姐戴資穎，近日突然在社交網絡透露自己身體不適。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

戴資穎周三（16日）在限時動態表示，「這兩天累到長出雙眼皮，重點是我也沒幹嘛……被迫放了兩天的假，吃力。希望趕快好起來。」

相信小戴之後收到了不少球迷的問候，所以在IG報平安，「檢查完了，還好都沒事，好好消息，趕快復原。」

不過，戴資穎今天再次有感而發，指出年紀在自己身體上帶來的改變，只能想辦法處理和共存。「在場上的跑動也會越來越不容易，開始珍惜這最後幾年的運動員時光，加油。」但她之後又再發放正能量，「今天就先爆吃一波來恢復元氣吧。」

戴資穎下月7至11日會到泰國曼谷參與世界羽聯年終總決賽，跟中國陳雨菲、韓國安洗瑩、泰國拉查諾等球手爭奪冠軍。