大埔行山｜嘉道理農場上南、北大刀屻　賞靚景沿蝴蝶山徑下粉嶺

東北季候風正影響廣東，天文台預報周中有雨，原想去飛鵝山恐怕會濕跣，改去大刀屻吧！嘉道理農場站集合。

（出發日期：2022年11月16日）



早上天陰，天氣清涼，與友在太和站吃過早餐，到巴士站搭64K到嘉道理農場站，過對面白牛石，大部份隊友已到達，等齊人9時30分起步入小徑。

前行不遠見長長石級，沿石級上走，兩旁有林蔭都不太辛苦，上行一段便見有兩座建築物，是電力站來的。過了電力站，上行不遠開始見開揚位，上望石階頗直，沿石階上多一段見有鐵鍊，即到了金銀二橋，走過薄薄山脊，再上便到566米的南大刀屻，在頂位打打卡。

▼按圖看清路線及沿途風景，嘉道理農場上南大刀屻👇👇👇

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開始下行到480米的北大刀屻，北大刀下望康樂園一帶，風景優美，拍照後前行到涼亭大休。休後沿山徑下山，經箕勒仔、蝴蝶山徑下粉嶺火車站，今日走了10公里，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，下行到北大刀屻👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】