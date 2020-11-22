九龍行山路線｜挑戰荒蕪山徑尋鯊魚石　再上東山賞夕陽芒草靚景

今次由鑽石山墳場旁邊小路出發，這條山徑比較荒蕪，可能較少山友選擇，所以路途上都滿佈枯葉和殘破的木頭、石頭。太太問我為何不跟地圖而行？由於我不想繞過山墓而行，所以選擇一條較為偏僻的小道而上，而這條棧道連行山地圖都沒有記載，所以只根據前人留下的絲帶引領呢！ （行山日期：2020年11月2日）

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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走進密林迷失方向

這條山徑初段不太困難，但比較特别的地方是山道的狀況！似曾經被大水沖散過，所以部分路段泥土十分鬆散，部分更有塌下的痕跡，更有多棵大小樹橫塌在路旁。闢開障礙繼續沿絲帶引導直上，走到了一段山坡，絲帶就不見了！只好細心觀察路胚繼續前進，不知不覺開始發現樹林愈來愈密，很多樹藤絆腳，看手機地圖只向着鯊魚石方向前行，再繼續走已經沒有路胚可尋，唯有爆林直闖，可惜只看見前方愈來愈密，前方已被樹藤完全遮蔽，甚至硬闖半步都不成。

唯有沿路折返後退，可惜已迷失方向，初時真的有點徬徨無助，結果纏繞了30多分鐘後，才能折返原路，再尋找山徑而行。最後，找到了鯊魚石，十分似一頭大白鯊，外形不需要添加幻想力，已經可以一眼看穿像什麼東西！的確維妙維肖。整塊石頭躲藏在叢林之中，由於較早前已被山友發現，所以前方的植物已被途人剷除，所以不太困難已經可以看得到。

▼按圖看沿途風景，山路頗崎嶇▼

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拍照後繼續沿山徑上，經過小橋，發現一棵穿窿樹，外型十分特别。再走不遠有一條十分寬闊的石澗，靠右邊有一棵大樹，有數條粗身樹幹橫生，外形很像《哈利波特》電影中的渾拼柳，如果你不是哈利波特迷一定不知我説的渾拼柳是什麼呢！大樹下還有巨大的石頭，滿佈青苔，充滿原始風味！

要跟足手機地圖而行

打卡後繼續沿小山徑，今次依足手機地圖而行，不敢再亂闖了！山徑開始愈來愈斜，走到一處小竹林，路況已轉為散沙路，加上傾斜，要花點力氣才跑到上扎山道。沿石屎路靠左而上，不久再轉入山徑，這一段比較易行，而風景開揚，兩旁更長有芒草。很快便到達東山山頂，原本打算再到象山和飛鵝山拍攝芒草，可是在密林浪費了不少力氣，加上大腿傷患仍未痊癒，還是適可而止，改道飛鵝山道、沙田坳道落山，開心完結今次旅程。

▼按圖看沿途風景，欣賞漫山金黃芒草▼

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路線資料：

路程：約9公里 需時：約4小時 難度：3星 山徑路況：叢林徑~50%、石屎路~50% 曝曬程度：50% 廁所：沒有 補給：沒有

注意事項:

~ 部分路段比較荒蕪，必須依行山路線地圖而行，缺乏經驗者切勿前往 ~ 不要隨便拍手伸入石縫避免被蛇咬 ~ 風高物燥，切勿在山野吸煙，引起山火後果嚴重 ~ 愛護郊野清潔，人人有責，自己垃圾自己帶走，尤其是口罩

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】