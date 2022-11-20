黃大仙行山路線｜逆走衛徑上東洋山五桂山　經照鏡環山落鯉魚門

早前與coins報名參加魚羊虛擬山賽15km賽，由沙田坳逆走衛徑第3、4段到鯉魚門，周五出發。

（出發日期：2022年10月21日）



早上與coins食過靚早餐，到小巴站等Dick哥，感謝Dick哥今日陪行，8時30分搭小巴上沙田坳，下車後經觀音廟步上獅子亭，在涼亭拍照起步，逆走衛徑上東洋山，東洋山頂是第二個打卡位，拍照後下山經牛寮出大藍湖，引水道接黃麖仔古道出井欄樹，在補給點良好士多飲支汽水。

▼按圖看清路線及沿途風景，逆走衛徑上東洋山👇👇👇

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小休片刻再繼續過馬路入澳頭村出馬油塘，逐逆走衛徑上304米五桂山，在微波發射板打卡後下山橫過澳景路，經照鏡環山橫山徑下山出鯉魚門牌坊終點打卡完成行程，全程行了19公里，5個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，繼續逆走衛徑上304米五桂山👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】