馬鞍山行山｜先尋青蛙石再探「武林勝地」　漫步彎曲山麥徑第四段

預測今日部分時間有陽光及酷熱，吹東風，有一兩陣驟雨。路線當然是要在朝東的山坡或山嶺，那就想到彎曲山。

（出發日期：2022年9月18日）



太墩、長山當然最好，但有人星期六已走過那條路線了。去彎曲山可從西貢或馬鞍山耀安起步，西貢較近，但馬鞍山交通較方便。那就從耀安邨起步吧。

▼按圖看清路線及沿途風景，耀安邨起步上半坳嶺尋青蛙石👇👇👇

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沿山脊上的路走，不久轉左落馬鞍山村路。出口就在燒烤場和郊野公園管理站對面。在燒烤場外休息一會，便繼續走車路上山。車路較開揚，還有涼風，已沒有中暑的感覺了。來到礦場外脊的路口。決定轉左上廢露天礦場，即「武林勝地」。相信慢慢走，上礦場外脊也可應付。

▼按圖看清路線及沿途風景，上廢露天礦場👇👇👇

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橫山徑出口是馬鞍坳麥徑上馬鞍山頂的大路。轉右去馬鞍坳，沿彎曲山上的麥徑四段走。

在大金鐘旁邊向下走到昂坪坳。在昂坪坳的涼亭大休，決定終點在哪。行山人大多不想走回頭路，所以去西貢。於是沿馬鞍山郊遊徑（亦是麥徑四段）去大草地。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫步彎曲山麥徑四段👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】