世界盃2022｜烏拉圭飲恨關鍵　卡雲尼補時被絆跌未獲12碼賽後暴怒

H組局勢眼見在半場已定，那料命運劇場補時才開幕。

瀕臨出局的韓國在補時反超前葡萄牙，另邊廂出線在望大半場的烏拉圭突然要追逐關鍵一球。老牌前鋒卡雲尼在補時入楔被侵犯，球證示意繼續，頭也不回，才是塵埃落定的一刻。



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場笛一鳴，場上場下的烏拉圭球員懷著失望與憤怒，追着德國籍球證施保特（Daniel Siebert）理論。施保特先後向隊長兼事主卡雲尼，及荷西基文尼斯被罰黃牌，匆匆走回球員通道，烏軍不少球員仍窮追不捨。

卡雲尼與加納守將薛杜碰撞跌倒，為補時最重要一刻。（路透社）

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由於上半場多補6分鐘，烏拉圭的下半場遲開遲完。他們一直領先加納2：0，守在次名。韓國在補時1分鐘由黃喜燦射入反勝一球，隨即以得球較多反壓烏拉圭，變成烏拉圭要急追第3球。

卡雲尼立即示意被侵犯，球證無動於衷。（路透社）

進入補時，爭議出現。卡雲尼在左路接應直線入楔，右側的加納守將薛杜（Alidu Seidu）上前追防，二人踏入禁區之際，球仍離身。卡雲尼伸出右腳，與薛杜碰上之後一起跌倒。但施保特目擊事件，既無吹罰，也無示意「聽機」，讓比賽繼續，未理卡雲尼坐在地上要求12碼。

烏拉圭眾將賽後質問球證。（路透社）

多位為英媒《BBC》評述的名宿如舒利亞、里奧費迪南及普捷天奴，都同意有接觸，應判罰極刑。瑟頓（Chris Sutton）則唱反調，認為卡雲尼博12碼，球證看穿而不予理會。

施保特賽後匆匆離場，無視烏拉圭投訴。（路透社）

烏拉圭今仗不止一次在爭議中未獲益。57分鐘達雲紐尼斯被阿馬迪侵犯，施保特未有罰判12碼。VAR示意他觀看錄影，但他審視一段頗長時間，維持原判。

卡雲尼對球證的決定相當憤怒，又未能向球證出手，惟有向VAR「出手」。