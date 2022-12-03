世界盃2022｜烏拉圭贏加納兩球唔夠數　得球不如韓國黯然出局

世界盃H組峰迴路轉，烏拉圭早早領先加納兩球，原本以為次名出線資格穩陣。怎料同組另一場，韓國補時絕殺反勝葡萄牙2：1，令韓國在積分榜上追至與烏拉圭同分兼同得失球，得球更加佔優，足以踢烏拉圭出局。

烏拉圭在補時狂攻，只要他們入多一球便可靠得失球壓過韓國，可惜未竟全功，只能維持贏加納2：0到完場。只差一個入波，烏拉圭成為最傷心的贏波球隊，主將蘇亞雷斯亦流下男兒淚。



賽前加納有3分排小組次席，今仗和波都夠分晉級。至於烏拉圭賽前排H組榜尾，他們僅得1分，而且得失球-2，他們今仗固然非勝不可，最理想是同組另一場葡萄牙對韓國保持不敗。

葡萄牙領先韓國有利烏拉圭

上半場的故事如烏拉圭所想的方向發展，首先葡萄牙在另一場開波5分鐘就領先韓國。

雖然烏拉圭門將沙治奧洛捷迪「犯天條」，撲跌了加納球員古度斯，但沙治奧洛捷迪將功補過，在21分鐘撲出了安祖阿休的12碼，為烏拉圭保住不失。

古度斯被沙治奧洛捷迪撲跌。（Getty Images）

2010年世界盃那場烏拉圭對加納的8強，蘇亞雷斯用手護空門後，加納獲得12碼，但基恩射失。12年後，加納再次對烏拉圭12碼「宴客」，這次射失的是安祖阿休。

安祖阿休操刀12碼。（Getty Images）

沙治奧洛捷迪撲出安祖阿休的12碼。（Getty Images）

烏拉圭的攻勢比加納入肉，在23分鐘，加納後衛艾馬迪失誤，烏拉圭前場反擊，達雲紐尼斯單刀埋門，面對出迎的亞提斯基乖巧挑射，穆罕默德沙利素及時趕到，成功護空門。加納防線響起警號！

達雲紐尼斯的射門雖然笠過門將，但門前被解圍。（Getty Images）

迪阿拉斯卡達梅開二度

26分鐘，烏拉圭的達雲紐尼斯右路傳中，看似沒有大威脅，但禁區內的兩位加納守將都漏了，未能解圍，落在遠柱的蘇亞雷斯腳下，這位烏拉圭隊長起腳一射，雖然被亞提斯基撲出，但迪阿拉斯卡達門前加多一頭頂入，為烏拉圭領先1：0。

迪阿拉斯卡達近門一頂，烏拉圭領先1：0。（Getty Images）

+ 2

烏拉圭乘勝追擊，再下一城，在32分鐘，他們前場細膩組織，靠3下的第一時間處理，撕破了加納防線。法真度柏利斯推進，挑傳予禁區頂的達雲紐尼斯，紐尼斯馬上用頭槌橫傳予娥眉月內的蘇亞雷斯。蘇亞雷斯吸引了多位加納守將的注意，他第一時間挑傳到左路禁區，迪阿拉斯卡達在球不着地之下，斜身「窩利」射入。迪阿拉斯卡達梅開二度，為烏拉圭拉開到2：0。

迪阿拉斯卡達第一時間射入，為烏拉圭拉開到2：0。（Getty Images）

當時同組另一場韓國靠金英權追平葡萄牙1：1，但未威脅到烏拉圭。如果以當時的比數完場，葡萄牙以7分首名晉級，烏拉圭以4分次名出線，3分的加納及2分的韓國出局。

若維持上半場比數 烏拉圭次名晉級

上半場補時，烏拉圭罰球傳中，斬入禁區，荷西基文尼斯頭槌頂高，半場領先加納2：0。烏拉圭上半場佔近6成控球，5次埋門3次中目標，而加納就3次埋門2次中目標。

烏拉圭下半場繼續主攻，他們在66分鐘輪換老將，由卡雲尼入替蘇亞雷斯。65分鐘，烏拉圭左路的短傳組織，但法真度柏利斯迪在禁區內一射斜出。70分鐘，費達歷高華維迪放遠程炮勁射，亞提斯基撲出。

安東尼施美安的射門未能建功。（Getty Images）

戰局逐漸變得開放，加納也找到一些破蛋良機。79分鐘，安東尼施美安禁區內起腳，柱邊出界。81分鐘，上場對韓國梅開二度的古度斯禁區頂遠射，有角度兼有力度，直飛下角，但被沙治奧洛捷迪撲出。

韓國絕殺葡萄牙 烏拉圭贏兩球不夠

在八十多分鐘，烏拉圭收到壞消息。同組另一場已經踢到補時，韓國由黃喜燦入波絕殺葡萄牙。若果維持目前紀錄完場，葡萄牙以6分首名出線，韓國及烏拉圭同得4分，兩隊得失球同為0，而韓國有4個得球而烏拉圭只得2球，所韓國以較佳得球取得次名晉級，烏拉圭屈居第3出局。

蘇亞雷斯得悉另一場韓國領先後，十分緊張擔心。（Getty Images）

出線與出局只有一線之差。

韓國那場較早完場，比數塵埃落定為2：1。烏拉圭這場包括補時的話，尚有十多分鐘，他們只需要入多一球，以3球差距擊敗加納，得失球就會升上+1，可以力壓得失球為0的韓國晉級。儘管烏拉圭還有時間爭取入球，但後備席上的蘇亞雷斯一臉「世界末日」的樣子，焦慮緊張，不時以球衣遮掩口鼻，眼泛淚光，難以自己。

場上的烏拉圭球員猛攻，其實十分鐘要入一球，絕對有可能。89分鐘，卡雲尼接應左路傳中，近門一頂，亞提斯基極快反應撲出，但原來卡雲尼越位在先，就算頂入都不算。95分鐘，烏拉圭快攻，麥斯高美斯遠射，被亞提斯基撲出。

卡雲尼補時在禁區倒地，投訴對方犯規，但球證沒有理會。（Getty Images）

卡雲尼完場後與球證理論，被罰黃牌。（Getty Images）

最終，烏拉圭未能再入一球，以2：0擊敗加納。他們贏波，但很傷心，因為3分不足以幫到他們出線16強。就是一個入球之差，令烏拉圭回家。若果韓國沒有補時的入球，晉級的會是烏拉圭；若果烏拉圭爭取贏多加納一球，晉級的也會是烏拉圭。

加納不敵烏拉圭，以3分排H組榜尾。（Getty Images）

最後，葡萄牙以6分取得H組首名晉級。韓國與烏拉圭同得4分，兩隊得失球同為0球，而在得球方面，韓國有4個入球而烏拉圭只得2球，所以韓國憑較佳得球取得小組次名。烏拉圭就跟3分的加納一起出局。

世界盃熱話｜烏拉圭大使唔信邪找成龍「加持」 最終分組賽出局

【蘇亞雷斯賽後痛哭】

+ 2

當球證鳴笛完場的一刻，蘇亞雷斯再阻止不到洶湧而出的淚水，找件衣服笠住頭部，抱頭痛哭，其他烏拉圭球員也一臉茫然，十分失望。

完場後，蘇亞雷斯情緒激動，需要他人安慰。（Getty Images）

蘇亞雷斯的妻子。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

加納贏波即肯定出線，眾將士氣高漲。（Getty Images）

加納正選陣容：

門將：1亞提斯基

後衛：4穆罕默德沙利素、17艾度巴巴、18艾馬迪、26薛杜

中場：21艾度沙美特、5湯馬士柏迪、10安祖阿休

前鋒：20古度斯、19伊拿基威廉斯、9佐敦阿休



12年前結怨一戰的主角蘇亞雷斯，正選上陣。（Getty Images）

烏拉圭正選陣容：

門將：23沙治奧洛捷迪

後衛：13古利姆華利拿、2荷西基文尼斯、19高亞迪斯、16馬泰斯奧利華拉

中場：8法真度柏利斯迪、6賓坦古亞、15費達歷高華維迪、10迪阿拉斯卡達

前鋒：9蘇亞雷斯、11達雲紐尼斯



有球迷帶同蘇亞雷斯在2010年世界盃8強對加納手球護空門的紙板入場。（Getty Images）

H組葡萄牙已出線，烏拉圭、加納及韓國均有出線機會，但烏拉圭陷於劣勢，即使今仗擊敗加納，也要視乎韓國能否擊敗葡萄牙，隨時輸得失球出局。即按以下文章，了解H組出線形勢：

世界盃｜韓國烏拉圭怎樣才出線？葡萄牙左右大局H組晉級形勢一覽

H組晉級形勢。（01美術製圖）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

【烏拉圭及加納近況】

與其說烏拉圭和加納近況，不如說說兩軍12年前的恩怨！以下經典一幕，球迷們還記得嗎？

蘇亞雷斯用手擋出加納的必入球。（Getty Images）

蘇亞雷斯因而領紅牌。（Getty Images）

加納獲得12碼，基因竟然射失。（Getty Images）

最終雙方要以12碼決勝，勝利的是烏拉圭。（Getty Images）

犯手球的蘇亞雷斯，因而成為國家英雄。（Getty Images）

所以，對加納而言，今仗不止是贏波晉級（和波亦有機會），更是報卻12年前大仇的黃金機會，尤其蘇亞雷斯年屆35歲，已經不復當年勇。

烏拉圭之前兩場表現：

加納之前兩場表現：

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程