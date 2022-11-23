世界盃太太團︱咬人狂魔蘇亞雷斯　遇上她改寫一生變癡心情長劍

烏拉圭球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）球技毋庸置疑，場上表現間中卻如脫韁野馬，比起生涯成就，更為人熟悉的是他三度在比賽刻意咬對手、向對手球迷豎中指及種種為勝利而做的蠱惑招數。

球場壞孩子私底下品性不壞，與老友美斯一樣同是個對另一半深情專一的癡情種。美斯9歲遇上一生最愛，蘇亞雷斯也是與她相識於微，在15歲那年情訂一生。



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蘇亞雷斯15歲遇上她之後，改變一生。（Getty Images）

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35歲的蘇亞雷斯出生於烏拉圭西北部城市薩圖（Salto），7歲時隨家人移居至首都蒙特維多（Montevideo）。家境清貧，小時候曾掃街幫補家計，9歲的時候父母離異，令雪上加霜。不過那一年，蘇亞雷斯遇上人生首個伯樂——球探皮列斯（Wilson Pirez）。



皮列斯在一間小球會發掘了蘇亞雷斯，其後推薦他加入國民隊（Nacional）青年軍。然而家庭背景等問題令蘇亞雷斯相當反叛，他會無緣無故缺席操練，態度欠認真，小小年紀已開始夜蒲玩樂。長大後他亦承認這一點：「我經歷過一段歲月，足球踢得不好，不喜歡去操練，又不想讀書。我很反叛，差點誤了自己的人生。」直到她的出現，改變一切。

昔日的蘇亞雷斯與蘇菲亞。（網上圖片）

15歲遇上一生摯愛蘇菲亞

蘇亞雷斯15歲那年，從渾渾噩噩的生活中走出來，全因遇上一生摯愛蘇菲亞（Sofia Balbi）。那一年，蘇菲亞只有13歲，兩人一見鍾情。蘇亞雷斯透過一位國民隊隊友認識了蘇菲亞，他們的第一次約會在一場大雨中。

蘇亞雷斯在自傳中提及，那天他們相約在商場門口等，他在商場內一邊打機，一邊等佳人，但蘇菲亞就在門外苦候。蘇菲亞更加冒雨跑到電話亭，打電話去蘇亞雷斯的家找他，當然是找不到，因為她與蘇亞雷斯其實就一門之隔。最後或者是緣份安排，兩人沒有錯過，蘇菲亞走進商場，濕淋淋地發現一臉無辜的蘇亞雷斯。蘇亞雷斯問她：「你去了什麼地方？為何全身濕透？」

2010年蘇亞雷斯還效力阿積士時，與太太蘇菲亞及女兒入場觀看比賽。（Getty Images）

「遇上蘇菲亞後，整個世界改變了」

儘管首次約會就有誤會，但無礙兩人感情發展。蘇菲亞常到球場支持蘇亞雷斯，也會管束他的生活；而蘇亞雷斯有了蘇菲亞後，不再夜蒲，對女友專一，對足球上心，告別夜生活，勤回訓練場。

拍拖除了講心，難免要用錢，尤其蘇菲亞住在蒙特維多的城外郊區，就算有情飲水飽，車費也不能省，蘇亞雷斯不得不多次向球會職員借錢搭車找女友。蘇亞雷斯成名後，多次感謝蘇菲亞，「我喜歡夜蒲，不愛讀書，沒有全情投入踢足球，而且在小時候，身邊有些朋友教壞我。不過當我遇上蘇菲亞後，整個世界改變了。」

2013年傳媒影到蘇亞雷斯與太太及女兒到超級市場購物。（視覺中國）

拍拖一年後分隔異地

「她對我十分重要，是她帶我走回正確的道路。單身的時候，我會出夜街，她成為我女朋友後，我就只會去她的家。她會叫我努力讀書，專注發展足球，並忘記其他不相干的東西。」蘇亞雷斯深情地說，「雖然落場踢波的是我，但如果沒有她幫忙改變我的人生，我很可能沒有今時今日的成就。」

兩人過了一年的甜蜜歲月，然而分離卻是那麼接近。

蘇亞雷斯與蘇菲亞拍拖一年後分隔兩地。（網上圖片）

巴士站前道別：我不敢相信，再也見不到你

2003年蘇菲亞舉家移民西班牙巴塞隆拿，蘇亞雷斯得聞消息後，整個人簡直崩潰，跟得悉父母離婚時一樣震驚。他極之沮喪，剛走出父親離家的陰影，愛人卻要越洋離去。蘇亞雷斯看看自己的銀包，他根本沒有錢跟隨蘇菲亞去西班牙，既無奈，也無助。

蘇菲亞移民前一日，兩人在巴士站前道別，蘇亞雷斯還記得那天的說話：「我不敢相信，再也見不到你了。」這對小情人沒有就此放棄，蘇菲亞母親表示，只要蘇菲亞學通一門手藝養活自己，就准她回烏拉圭跟蘇亞雷斯生活，而蘇菲亞選了做理髮師，因為她看來這是最快學有所成的路。

2017年蘇亞雷斯與太太蘇菲亞一同出席美斯的婚禮。（視覺中國）

異地相思決心踢好足球

「即使你離開，我熱情未改」，為了跟蘇菲亞共度2004年的新年，蘇亞雷斯問經理人及家人借錢，千辛萬苦去到巴塞隆拿，與蘇菲亞短聚，以解相思之苦。之後的日子，對這對異地戀人來說，絕對如在漫長夜裏，但他們都很清楚誰是自己所愛。

以為蘇亞雷斯會自暴自棄？他想通了，正如港產電影《某日某月》中的那一句：「有等待才有忍耐，有忍耐就有盼望。」他知道要與蘇菲亞重逢，就必須踢好足球，成為最頂尖的球員，到歐洲落班。等待他成名，暫時忍耐分隔兩地的難受，將來定有盼望。

蘇亞雷斯在2014年贏金靴獎，太太亦有陪同出席。（視覺中國）

相隔3年後歐洲重逢 再也不分離

因為蘇菲亞，蘇亞雷斯努力向上，由國民隊青年軍踢上一隊主力，2006年為球隊贏得聯賽錦標。那一年，蘇亞雷斯19歲，跟蘇菲亞的異地戀近三年。這時候，荷蘭球隊格羅寧根向他招手，蘇亞雷斯沒有多考慮，「我的快樂並不完滿，因為我跟蘇菲亞分隔兩地。不過我絕不會放棄我們之間的感情，所以當有歐洲球會邀請我時，我不假思索就答應。」

完成簽約後，格羅寧根給蘇亞雷斯假期安頓生活，他第一時間飛到西班牙找蘇菲亞，兩人一起度過幾天甜蜜日子。蘇亞雷斯在自傳寫道，當時並未計劃帶蘇菲亞去荷蘭一起生活，兩人在機場道別時，「一種強烈衝動突然湧上心頭，就現在，要不就沒有機會了。」

蘇亞雷斯當時對蘇菲亞說：「現在就跟我走。」蘇菲亞最初反應是愕然及拒絕，蘇亞雷斯很堅定：「跟我走，我幫你買機票。」如果現在問蘇亞雷斯，相信他會同意這是人生其中一個最正確的決定。

蘇菲亞與蘇亞雷斯依然恩愛。（Instagram）

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球場咬人狂魔 場外癡心情長劍

雖然懷住對未來的惶恐及不安，但蘇菲亞看到蘇亞雷斯眼中那團火，她在沒有帶任何行李下，就跟蘇亞雷斯去了荷蘭。之後的故事，相信大家都很清楚，蘇亞雷斯由格羅寧根到阿積士，再由利物浦到巴塞隆拿，成為球壇頂尖前鋒。

他跟蘇菲亞再沒有分離，並在2009年結婚生兒育女。蘇亞雷斯場內行為惹人爭議，會「插水」更會咬人，場外鮮有緋聞，更加沒有桃色醜聞，對妻子可謂忠貞不渝。離開利物浦轉投巴塞隆拿的其中一個重要原因，也是希望太太能跟家人團聚，愛錫妻子的程度難以想像。近朱者赤，蘇亞雷斯跟美斯兩大球壇「癡心情長劍」特別投契，時常一起來個四人約會，就算二人先後離開巴塞，兩家人仍會趁假期一起度假。

願得一人心，白首不相離。願二人的愛情故事，能一路走下去。

烏拉圭在世界盃2022哪一組，同組對手是……？ H組，同組對手包括：韓國、葡萄牙及加納。 烏拉圭前鋒蘇亞雷斯今年幾多歲，第幾次踢世界盃？ 35歲，2022世界盃是蘇亞雷斯第四次參賽，他曾出戰2010、2014及2018三屆世界盃。