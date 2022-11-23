世界盃2022︱烏拉圭利物浦射手愛的交流　蘇亞雷斯紐尼斯擦出火花

南美代表烏拉圭今晚登場對韓國，陣中兩位射手蘇亞雷斯跟達雲紐尼斯，在不同時期效力利物浦，或許能擦出不一樣的火花。



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蘇亞雷斯在2011至2014年間為紅軍披甲133場、攻入82球，帶領球隊幾乎衝擊英超冠軍成功，個人亦拿下英格蘭球員先生獎項。

「師弟」達雲紐尼斯今夏背負一億歐元轉會費轉投利物浦，被另一中鋒、效力曼城的夏蘭特完全比下去。在壓力之下，紐尼斯季初表現一般，在球隊站不穩正選，聯賽第二戰鬥水晶宮首度擔正，更因用頭頂向對手被逐、被罰停賽三場。

紐尼斯英超第一次正選就紅牌離場。（Getty Images）

紐尼斯透露，就在自己陷入低潮之時，正是蘇亞雷斯親自向他「教路」，幫助他適應在默西賽德郡的生活。

「我還很年輕、職業生涯剛開始；蘇亞雷斯卻是很多人的偶像，也是個指標；知道英超的一切。」

蘇亞雷斯是近年利物浦最強前鋒之一。（Getty Images）

「他告訴我，對手挑釁的行為在每場英超都會發生，也肯定會針對我去這樣做。我需要做的，是令自己變得更強大，而不是重覆犯錯。」

雖然只是一個簡單的舉動，但已叫紐尼斯十分感動。「蘇亞雷斯肯花時間打電話給我，已有很重要的意義。我很感激他對我的愛！」

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紐尼斯得到蘇亞雷斯親自提點。（Getty Images）

其實蘇亞雷斯一直默默關注後輩，就在紐尼斯英超地標戰入波之後，他已在對方社交網站上留言：「這只是你眾多入球的第一球！繼續努力，享受晏菲路及那裏的氣氛！」

他笑言早有預感紐尼斯有能力加盟紅軍，「我肯定他可以入很多波，贏很多錦標。我經常跟他交流，我想幫他，使他從我的錯誤中學習。」

蘇亞雷斯仍是烏拉圭的主力前鋒之一。（Getty Images）

紐尼斯最近已重拾佳態，10月份於5場英超跟歐聯賽事中攻入4球。他跟蘇亞雷斯這對一老一嫩拍檔在今屆世界盃，也許能擦出火花，加上另一神鋒卡雲尼，這個前線組合對任何對手來說都會構成極大威脅。