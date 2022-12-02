世界盃2022｜加納再遇手球魔鬼　蘇亞雷斯不道歉：我沒射失12碼

12年後，冤家聚頭。

H組第三輪分組賽，加納與烏拉圭再度一決生死。2010年八強，兩軍合演世界盃史上經典之一，蘇亞雷斯演出一幕「手球救國」，令加納足球留下一道至今未除的傷痕。這位老將在賽前記者會上回應往事，為復仇戰掀起戰幔。



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蘇亞雷斯（Luis Suarez）為當年事件主角，今晚（2日）賽事之前自然成為焦點。賽前記者會，一名加納記者直言國民仍視他為魔鬼，想他快點退役。

蘇亞雷斯自言當年事，錯不在我。（Getty Images）

蘇亞雷斯回應時毫不退讓：「我不會道歉。我犯手球，不是射失12碼，射失的人是加納球員。我整傷人或會道歉，但那次球證罰我紅牌兼輸12碼，所以我沒錯。」論調一如其自傳所言，強調自己無選擇下用手擋球，犧牲自己球成就球隊與國家。

經典一幕，手球救國。（Getty Images）

南非世界盃八強，加納戰至加時最後一刻，艾迪耶亞（Dominic Adiyiah）的頭槌即將飛入網窩，極可能助加納成為首支非洲隊打入世界盃四強，被蘇亞雷斯在白界線上雙手拍走。球證驅逐蘇亞雷斯，判加納獲12碼，但基恩（Asamoah Gyan）主射中楣出界。烏拉圭把握一線生機，互射12碼取勝。

基恩的12碼一向有水準，這一球擦楣彈出，稍後互射12碼階段射入也無補於事。（Getty Images）

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當年參賽的兩軍，烏拉圭仍有5人參戰今屆賽事，包括蘇亞雷斯。至於加納，只有攻擊主力安祖阿休（Andre Ayew）。

體育傳媒《The Athletic》在加納3:2擊敗韓國後訪問他，提及復仇戰將至，安祖阿休稱感謝加納球迷的熱情支持，直言面對一場大戰，「我是唯一參與那（2010年加納）球隊的球員，其他不會了解我們的感受。每個人都失望。今次我只想着晉級，不是報仇。不論報不報仇，大家都想晉級，決定如何踢，去擊敗他們」。面對追問，他答道：「我不想談過去。」

當年在陣的安祖阿休稱不欲多談往事，形容失望只有自己知。（Getty Images）

安祖的哥哥伊巴謙阿休（Ibrahim Ayew）同為當年隊員，仍為足球員，感想或許代表普遍加納人民。他說那仗擔任後備，正在球門後熱身，目擊經過：「我以為贏了。我們不單為加納而戰，更為非洲而戰，全非洲都撐我們。所以，全加納，全非洲都憎恨他。」而在分組抽籤揭盅後，加納足總主席以至加納總統，無不在聲明中提及向烏拉圭復仇。

安祖阿休說只為晉級而戰，心中無復仇之念。（Getty Images）

H組首位葡萄牙2戰6分肯定出線，加納3分排次名，烏拉圭因得失球差較差，排在同得1分的韓國之後。烏拉圭求出線許勝不許和，加納亦會求勝以確保出線資格。今戰決一生死的味道，絕不下於12年前一役。