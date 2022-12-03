世界盃2022｜分組賽5大驚喜戰將　有人出線淘汰賽卻可能無緣再見

卡塔爾世界盃分組賽完成，32隊決賽周球隊，一半已經打道回府。哪位球員表現令你印象深刻？

以下5位在分組賽表現惹人驚喜，尤其對球隊的幫助，不下於一個入球或一腳助攻。這些驚喜之選，不一定最光最亮，卻相當惹人好感。



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1. 阿歷士麥阿里士打（Alexis Mac Allister）阿根廷／白禮頓

失去盧施素，麥亞里士打的串連能力更形重要。（Getty Images）

白禮頓的創造中場，罰球技藝早已聞名。分組賽為阿根廷帶來的作用，不單是對波蘭一仗先開記錄。第二仗對墨西哥，下半場多加移入中路策劃，阿根廷前場行進恢復生氣。第三仗對波蘭除了入球，關鍵傳送3次，僅次於美斯。剛仗連同安素費南迪斯搭檔中場，將是阿根廷走得多遠的一大關鍵。

對波蘭一戰先開記錄，賽後美斯說他更值得當選最佳球員。（Getty Images）

2. 蘇達（Harry Souttar）澳洲/史篤城

蘇達在澳洲兩場勝仗，防守表現上佳。（Getty Images）

澳洲兩勝晉級，可算冷門。擊敗突尼西亞及丹麥，都有賴防守硬淨，波到人到。身高達到1米98的蘇達司職中堅，頭槌固然到家，兩場勝仗都出現多次關鍵的剷截，阻擋極具威脅的埋門。此子年僅24歲，擁有蘇格蘭血統，曾代表蘇格蘭青年隊，及後轉為代表澳洲大國腳。出道至今都在英倫搵食，近季已穩佔英冠史篤城的正選中堅，且看世界盃之後會否更上一層樓。

身高近兩米，制空力自不成疑問。（Getty Images）

3. 板倉滉（日本/慕遜加柏）

若是全部人腳健康，日本今屆防線真有機會換班。（Getty Images）

理應是日本中堅核心，9月時左膝內側韌帶重傷，能否趕及上陣，一度亮起黃牌。他趕及上陣，立即成為必然主力，夥拍吉田麻也扼守中路，每場平均攔截多達3次為隊中之冠。他獲曼城垂青後經歷外借人生，去季借到德乙助史浩克04升班後，今季即獲慕遜加柏青睞，開季已獲正選，證明實力。可惜的是，今屆賽事有可能再無機會上陣，事關他在擊敗西班牙一戰領黃，16強停賽，難怪賽後在更衣室哭成淚人。

板倉滉在分組賽表現出色，日本16強對克羅地亞將缺少這位大將。（Getty Images）

4. 古度斯（Mohammed Kudus）加納/阿積士

加納擊敗韓國，古度斯的把握力成為關鍵。（Getty Images）

黑色之星加納曾經有望出線，首兩戰與葡萄牙及南韓「駁火」，最搶鏡的球員之一自是這位22歲進攻中場。韓國一戰盡現入楔時機準，起腳質素高的優點，世界盃的好表現將使古度斯的叫價更高。留言他今季在阿積士經常推前擔任中鋒，依然有功課交，多家歐洲大會已經吼住這位潛力新星。

伺機入楔，搶先對手中堅搶點，盡現射手觸覺。（Getty Images）

5. 卡斯迪列圖（Jean-Charles Castelletto）喀麥隆/南特

喀麥隆中堅卡斯迪列圖，生於法國，擁有意大利與喀麥隆血統。（Getty Images）

非洲球隊今屆有不少出色後衛，摩洛哥有一整條名氣與實力兼備的防線，塞內加爾有高列巴尼撐起半邊天，就連喀麥隆也有。曾為法國小國腳的卡斯迪列圖出戰首兩仗分組賽，其統計數據在阻斷（inception）及解圍都非常出色，在塞爾維亞一戰更取得入球與助攻。

左右腳皆宜，兩仗表現不失禮。（Getty Images）

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