世界盃2022｜亞洲創佳績！日本韓國澳洲闖16強　沙特伊朗雖敗猶榮

當韓國以2：1絕殺葡萄牙同時烏拉圭只能贏加納2：0時，亞洲足球創出世界盃史上的佳績！這是史上首次有3支亞洲足協球隊打入世界盃16強，他們分別是澳洲、日本及韓國。



2002年世界盃分組賽，韓國最後一輪對葡萄牙，靠朴智星建功，以1：0勝出入淘汰賽，並將葡萄牙踢出局。

2022年世界盃分組賽，韓國又在最後一輪對葡萄牙，靠金英權及黃喜燦各建一功，以2：1反勝葡萄牙，闖入16強。這是韓國第3次打入世界盃16強。

黃喜燦補時絕殺葡萄牙，送韓國入世界盃16強。（Getty Images）

今屆世界盃有6支亞洲足協球隊參賽，包括東道主卡塔爾、澳洲、伊朗、日本、沙特阿拉伯及韓國，結果有一半成功過關入16強，創出亞洲球隊歷來最佳紀錄。除了卡塔爾最令人失望，提早一輪出局，其餘5支亞洲球隊無論晉級與否，都贏得球迷的掌聲。

以為不敵哥斯達黎加後出線有危機，怎料日本最後一輪贏了西班牙！（Getty Images）

E組首名：日本（2勝1負得6分）

數今屆分組賽表現最好的亞洲球隊，肯定是日本，他們竟然能夠從「死亡之組」突圍而出，並以小組首名晉級。日本遇強愈強，靠一招「上半場示敵以弱，下半場換人反攻」連克德國及西班牙。首戰對德國，日本半場落後0：1但換邊後連轟兩球，以2：1反勝。最後一輪對西班牙，竟然出現幾乎一樣的劇情，早段被西班牙攻破大門，但下半場又連入兩球，以2：1。不過，令人意外的是，他們第二場對哥斯達黎加輸0：1，難道這支日本只懂贏強隊但不懂對弱旅？

阿倫穆爾及馬菲賴恩舉起澳洲國旗慶祝。（Getty Images）

D組次名：澳洲（2勝1負得6分）

雖然澳洲地理上屬於大洋洲，但他們在2006年加入亞洲足協，所以在足球世界上他們屬於亞洲。澳洲不讓日本專美，在分組賽都取得兩場勝仗。雖然他們首戰以1：4慘敗衛冕的法國腳下，但之後連勝突尼西亞及丹麥，同樣贏1：0，兩連勝6分入16強。他們與榜首的法國同分，但得失球較差居次席。澳洲今屆沒有大名球星，但踢法實而不華，專打防守反擊，以簡單直接的長傳急攻制勝。在兩場勝仗中，澳洲的控球都不如對方，但勝在反擊有效率。

韓國靠最後一輪贏葡萄牙，以小組次名晉級16強。（Getty Images）

H組次名：韓國（1勝1和1負得4分）

可能受眼眶傷勢影響，孫興慜今屆的表現沒有預期中的搶鏡，但慶幸其他隊友幫到手，助韓國在劣勢下晉級。他們首戰對烏拉圭上演悶戰，找不到中目標攻門，若非烏拉圭中柱又中楣，韓國這場就落敗了，最後踢成0：0。韓國第二場對加納上演入球騷，中鋒曹圭成頭槌梅開二度，一度追成2：2，但落後輸2：3。最後一輪背水一戰面對同組實力最強但提早晉級的葡萄牙，他們也是先落後的一隊，但金英權在上半場追平，黃喜燦補時反勝絕殺，韓國贏2：1。

伊朗首戰慘敗令人大跌眼鏡，但之後兩場分組賽回勇，表現對辦。（Getty Images）

B組第3名：伊朗（1勝2負得3分）

伊朗是亞洲世界排名最高的球隊，首戰以2：6大敗英格蘭腳下，令人震驚。不過，他們沒有頹下去，在第二戰重振雄風，踢出鬥志，戰至下半場補時，終於連環攻破威爾斯的大門，以2：0取勝。最後一場出線關鍵戰對美國，雖然伊朗以0：1落敗，但表現也不差，亦有追平的機會。

沙特竟然能夠擊敗阿根廷，有誰能想得到？（Getty Images）

C組第4名：沙特阿拉伯（1勝2負得3分）

雖然沙特包尾出局，但絕非任人魚肉，首戰更踢出今屆其中一場最大的爆冷，以2：1擊敗阿根廷。沙特那場十分大膽，以高位防守對阿根廷，利用越位陷阱半場僅負0：1，到換邊後反撲，下半場初段連入兩球制勝。第二場沙特對波蘭，也踢得有辦有眼，最後輸0：2。到最後一輪對墨西哥，沙特表現頑強，沒有被墨西哥大炒，到補時更破蛋僅負1：2，亦令到墨西哥無法超越波蘭而出局。

穆罕默德蒙泰利為卡塔爾攻入唯一入球。（Getty Images）

A組第4名卡塔爾（3負得0分）

卡塔爾在揭幕戰對厄瓜多爾毫無還擊之力輸0：2。第二場對塞內加爾，上半場仍然不濟，但他們下半場放開去踢，表現有改善，亦取得今屆唯一的入球，以1：3輸波，提早出局。最後一場，卡塔爾再輸荷蘭0：2，以三戰全敗結束。

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