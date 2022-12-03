世界盃2022｜韓國戲劇性大逃脫過關　孫興慜激動淚崩變喊包

世界盃H組分組賽，由孫興慜領軍的韓國要出線，必須要擊敗葡萄牙外，更要聽天由命，根據烏拉圭對加納的戰果定生死。

戰至下半場補時階段，韓國依然與葡萄牙打成1：1平手，孫興慜與黃喜燦挺身而出，合力炮製絕殺球，結果「太極虎」以2：1力克葡萄牙。即使韓國完場後亦不敢慶祝，事關另一邊廂還未完場，韓國眾將與球迷如坐針氈。



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最後一輪前的H組形勢，韓國出線並不樂觀，要靠自己擊敗葡萄牙外，更要聽天由命，視乎烏拉圭對加納的戰果。

靠自己的部分，韓國做到了！即使「太極虎」開賽僅5分鐘已經失守，中堅金英權近門建功，27分鐘追成1：1，這個比數維持至完場的話，韓國當然不足以出線。戰至補時階段，韓國一次反擊，隊長孫興慜引球推進，在禁區頂附近引來3名守衛嚴防，當全個葡萄牙防線的注意落在「孫仔」的時候，今屆首度披甲上陣的黃喜燦即走個靚位，接應孫興慜的「通坑渠」傳送，第一時間單刀射破門將迪奧高哥斯達的十指關，最終韓國以2：1絕殺葡萄牙，取得寶貴3分後，能否出線就要靜候天意。

世界盃2022｜黃喜燦單刀補時絕殺 韓國熱血反勝葡萄牙奇蹟出線

黃喜燦接應孫興慜妙傳，成功絕殺葡萄牙。（Getty Images）

韓國贏波依然驚到震

韓國取勝後不敢慶祝，事關當時烏拉圭對加納一仗還未完場，烏拉圭以兩球領先加納，若根據這比數完場，韓國與烏拉圭同得4分，得失球差同樣是0，韓國以較多的得球數晉級。不過，烏拉圭只要再入一球，便足以把「太極虎」踢出局，而補時更有8分鐘之多。

韓國眾將圍在一起，神情緊張，並圍着手持電話的職員，一同注視烏拉圭一方的戰局。看台上的韓國球迷同樣擔心，部分球迷看着烏拉圭對加納的直播；部分球迷則雙手合十，向天禱告，祈求加納撐下去。

韓國眾將賽後圍在一起，一同靜候烏拉圭的戰果。（Getty Images）

烏拉圭目標明確，全軍壓前，卡雲尼在禁區被撞跌，球證沒有示意。麥斯高美斯遠射，幸好加納門將亞提斯基落地夠快，單手撲出。加納在危險位置輸罰球，烏拉圭由迪拉告魯斯操刀，雖彎過人牆但被亞提斯基一抱入懷，結果加納守住0：2完場。

加納撐得住，最高興必定是韓國隊，全隊上下終可以慶祝晉級，球員們向着底線「鏟草」，與一眾現場的韓國球迷分享喜悅。韓國球員手持國旗影威水相，細心一看，原來以英文寫上「永不放棄」（Never Give Up）及「無嘢無可能」（Impossible is Nothing）。

韓國出線後，眾將「鏟草」慶祝。（Getty Images）

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孫興慜哭成淚人

「太極虎」戲劇性過關，隊長孫興慜如釋重負，隨即哭成淚人，繼續與隊友們相擁慶祝。事實上，孫興慜早在完場時，已經激動得淚腺失守，球證的哨子聲響起後，他激動地擲掉臉上的「鬼面罩」，立即振臂歡呼，隨後倒地痛哭。

完場一刻，孫興慜的淚腺已崩潰了。（Getty Images）

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孫興慜賽後接受訪問時，直言為了球隊所做的一切而自豪，更謙虛把功勞歸功隊友，「作為隊長的我，表現依然不足，幸好有隊友，感激大家戰至最後一刻也沒有放棄，我們下場也會全力以赴。」

談及絕殺一球，孫興慜坦言過程不容易，「我當時跑了約80米，我身邊有3至4名防守球員，射門根本沒有可能，當時看到唯一的傳球路線，並幸運地『通坑渠』，剛好落在黃喜燦的腳下。」

孫興慜激動變「大喊包」。（Getty Images）

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