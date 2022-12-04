巴西球王比利社交媒體聲明報平安　「我堅強並抱有很大希望」

巴西球王比利一度被傳病重，他身在聖保羅的醫院接受治療，並在社交媒體發聲明報平安稱自己：「堅強而抱有很大希望」（strong with a lot of hope）。



消息指比利健康狀況惡化，已送到寧養病房。（Getty Images）

日前巴西有媒體報道，身患腸癌的比利由於身體對化療沒有反應，已轉送到寧養病房，似乎準備步入生命最後階段。

他的社交媒體帳戶隨即上載聲明，指出：「我的朋友，我想每個人保持冷靜和正面。我堅強而抱有很大希望，如常進行療程。我想感謝整個幫助我的醫護團隊。」

比利被傳病危消息一出，他的社交媒體帳戶上載聲明報平安。（Instagram）

聲明續稱：「我對神充滿信念，來自你們全球每一位帶着愛的訊息讓我充滿力量，還有觀看巴西出戰世界盃呢！」

82歲的比利周二再度入院，引起外界猜測，其女兒立即在社交網站澄清，指父親並非緊急情況，只是例行治療。

比利身患癌症，而且癌細胞已經擴散至腸、肺和肝。消息指他今次入院後，對治療已無反應，故醫療團隊已停止化療，並將比利轉送至寧養病房，但一直使用藥物減輕其痛苦。

比利入院的消息傳出後，卡塔爾立即在市面的建築物以燈飾祝福球王早日康復。（美聯社）

由於正值世界盃，比利入院的消息傳出後，卡塔爾立即在市面的建築物以燈飾祝福球王早日康復，比利亦在Instagram上載照片，感謝卡塔爾的關心，豈料今天再傳出他狀況惡化。法國球星麥巴比亦在Twitter發文，為球王祈禱。

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