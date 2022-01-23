足球熱話｜比利腸癌纏身擴散多處　女兒堅稱父無事：他超級堅強

現年81歲的巴西一代球王比利（Pele），遭傳媒揭露他上周中曾入院治療復發的癌症，並指癌症已擴散。其女兒Kely Nascimento則澄清，父親的情況無大變化。



巴西ESPN報道指，比利上周三（19日）曾入院，治療去年發現的結腸癌，雖然比利去年曾切除腫瘤，但報道稱「比利的腫瘤已擴散到肝和肺」，更有機會擴散到全身。

至於負責治療比利的愛恩斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）則回應指，比利在19日入院、20日出院，治療在2021年9月發現的結腸癌，並道：「病人在20日出院，情況良好及穩定。」

一代球王比利年事已高，近年健康轉差。（Getty Images）

比利的女兒Nely則在社交媒體透過影片回應：「人人都給我傳訊息、人人都很擔心。但一切沒有變化，沒什麼新的情況可以說的，我父親每個月都會進出醫院、過一晚，但狀況沒有變化。」她進而談及比利的現況：「他在家中，他情況不錯、也在康復之中，他超級堅強。」

不過，無論是醫院或Nely，都沒有否認或回應比利的癌症已擴散的傳言。