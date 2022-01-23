足球熱話｜比利為治癌頻進出醫院　身上出現腫瘤肝臟最堪憂

巴西傳奇球王比利年過八旬，健康狀况惹人關注。據報他近來頻密出入醫院，跟進病情。醫院指比利已有3處出現腫瘤，憂慮病情擴散。



比利於去年9月入院接受手術，切除結腸腫瘤，及後康復出院。據巴西ESPN報道，比利於本周四曾入住醫院，至本周五出院。

比利的社交媒體在日前發布短片，恭賀C朗拿度奪獎，精神尚算不錯。（PELE instagram）

球王比利年過八旬，近年健康狀况惡化，惹人憂心。（Getty Images）

報道指醫護人員觀察比利的癌細胞狀况，包括確實位置及有否出現擴散。檢查發現比利的腸及肝都出現腫瘤，而肺部亦出現初期癥狀。醫生最為關注比利肝臟的情况，萬一出現腫瘤便大事不妙，因為不能動手術切除。比利現時仍然接受化療，控制病情，盡力控制癌細胞擴散。

醫院方面回應，比利是次入院，跟進9月切除結腸腫瘤手術的情况，並強調比利出院時情况良好。其社交網站持續更新動態，日前錄製短片，恭賀C朗拿度獲FIFA頒發特別獎，表揚他刷新國際賽入球紀錄。

比利帶領巴西奪得1958、62及70年世界盃，獲譽「球王」，但年事已高的他近年健康屢傳問題。2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療，而他的髖部不如前，行動時需要使用輔助器材。比利的兒子更指老父出現抑鬱癥狀，惟比利開腔否認。

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