球王比利平安夜報平安　完成療程出院與家人共度聖誕｜足球

佳節前夕，傳來好消息，早前入院接受化療療程的球王比利，終於可以出院，與家人一同共度聖誕，並在社交網站感激各界的關心。



年屆八旬的巴西傳奇球王比利，今年9月接受切除結腸腫瘤手術，其後一度被送往深切治療部，健康令人擔憂。年紀大，康復進度需時，比利本月中再度入院，接受化療療程。

大約兩星期後，傳來好消息，比利留醫的聖保羅愛因斯坦醫院，表示比利在23日出院，情況穩定，其後仍然需要接受療程。

球王比利入院接受化療報平安 晚輩C朗留言一句送上祝福

球王比利病情好轉出院回家 上載與醫護合照報平安

球王比利早前出院，可以與家人共度聖誕。（資料圖片／Getty Images）

比利在社交網站上載一張微笑的相片，並透露自己的近況，「就像我之前向大家承諾一樣，我將會出院回家，與家人共度聖誕，感激外界對我的關心。」

比利透過社交網站報平安，感激外界的關心。（比利Instagram截圖）

比利帶領巴西奪得1958、62及70年世界盃，獲譽「球王」，但年事已高的他近年健康屢傳問題。2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療，而他的髖部不如前，行動時需要使用輔助器材。比利的兒子更指老父出現抑鬱癥狀，惟比利開腔否認。

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