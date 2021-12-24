球王比利平安夜報平安　完成療程出院與家人共度聖誕｜足球

撰文：趙子晉
出版：更新：

佳節前夕，傳來好消息，早前入院接受化療療程的球王比利，終於可以出院，與家人一同共度聖誕，並在社交網站感激各界的關心。

年屆八旬的巴西傳奇球王比利，今年9月接受切除結腸腫瘤手術，其後一度被送往深切治療部，健康令人擔憂。年紀大，康復進度需時，比利本月中再度入院，接受化療療程。

大約兩星期後，傳來好消息，比利留醫的聖保羅愛因斯坦醫院，表示比利在23日出院，情況穩定，其後仍然需要接受療程。

球王比利入院接受化療報平安　晚輩C朗留言一句送上祝福

球王比利病情好轉出院回家　上載與醫護合照報平安

球王比利早前出院，可以與家人共度聖誕。（資料圖片／Getty Images）

比利在社交網站上載一張微笑的相片，並透露自己的近況，「就像我之前向大家承諾一樣，我將會出院回家，與家人共度聖誕，感激外界對我的關心。」

比利透過社交網站報平安，感激外界的關心。（比利Instagram截圖）

比利帶領巴西奪得1958、62及70年世界盃，獲譽「球王」，但年事已高的他近年健康屢傳問題。2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療，而他的髖部不如前，行動時需要使用輔助器材。比利的兒子更指老父出現抑鬱癥狀，惟比利開腔否認。

英超第19輪直播賽程：

+1

更多足球熱話：

足球熱話｜巴洛迪利展示好腿功　一腳踢隊友後腦賀先開記錄足球熱話︱法國足總盃球證難忍不忿　罕有動作囂張反擊球迷足球熱話｜朗拿甸奴沙灘決戰羅馬里奧　瀟灑展經典招式助攻得分C朗捐貼身物品為火山災民籌款　親手寫一句話觸動人心︱足球熱話迪布尼生涯最尷尬時刻？比利時國家隊出聖誕卡　球迷：為何這樣做足球熱話｜夏蘭特揮揮手惹離隊疑雲　金牌經理人指不急於作決定足球熱話︱守門員爭議動作被VAR斷正　賽前被逐未出汗先收工足球熱話︱「上帝」伊巴一個問題考起教宗　送禮仍不失自信哥風格
比利
足球
足球熱話