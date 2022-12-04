香港劍擊公開賽｜崔浩然傷退蔡俊彥封王　眾將冀在團體賽走得更遠

男子花劍隊今日（4日）在香港劍擊公開錦標賽分途出擊，崔浩然過關斬將闖入決賽後因傷退賽，頭號種子蔡俊彥奪得冠軍。二人明日出發日本轉戰世界盃東京站，蔡俊彥談到新賽季目標，除了已準備好明年爭取奧運積分，更想助男花團體打入世界前4，力爭巴黎奧運團體賽獎牌。



除了張家朗避戰，蔡俊彥、崔浩然、張小倫及楊子加等港將悉數亮相。崔浩然現時以44分在本地排名排第4，與第3的吳諾弘相差4分。後者缺席今次賽事，崔浩然藉今日一戰再穩住排名，爭取亞運代表資格。

香港男、女子花劍隊在本地賽後，將分別轉戰世界盃賽事。（葉詩敏攝）

崔浩然首圈輪空後，先後輕取梁狄嘉和黃捷龍，在8強遇上世少冠軍鄭鐵男，他領先3：0下被鐵男連取4分，二人以6：6完成首節。第二節兩人繼續拉鋸，鐵男在第三節再反超前13：11，幸崔浩然沉住氣連取兩分重拾氣勢，最終以15：14險勝。

崔浩然於4強擊退蔣翱駿後，與上月缺戰挑戰盃的蔡俊彥爭冠，惟兩膝帶輕傷的他最終因傷退出，蔡俊彥因而奪冠。崔浩然透露膝頭因近來加操勞損，觸傷舊患幸問題不大：「一開始已痛，頂到最後，但明日出發去日本便退賽，世界盃再爭成績。」他在上月德國站小組賽全勝躋身正賽，64強止步難免可惜，但喜見男子花劍共6人打入正賽。

崔浩然（右）與鄭鐵男在8強激戰並險勝一分，惟於決賽退賽可惜，她稱已頂盡到4強，盼在世界盃爭取佳績。（鄭子峰攝）

該站除了張家朗和蔡俊彥外，崔浩然、蔣翱駿、梁千雨和吳諾弘亦同闖64強，崔坦言：「好勁，第一次這麼多劍手打入世界盃正賽64強，真的好難，平時其他國家強隊就是這樣，那一站我們都算矚目。」他期望在接下來的東京站也打入正賽，力爭積分排名出戰杭州亞運。

蔡俊彥（左）在4強擊敗楊子加闖決賽。（鄭子峰攝）

世界排名第9的蔡俊彥亦指，隊內添了不少年輕潛質劍手，「相信可一齊闖另一個高峰」。他已準備好在個人賽再次挑戰奧運舞台，亦期望團體排名能躋身前4：「我們可以再走遠點，尤其我和張家朗在世界前10，加上現在有班年輕潛質劍手，我覺得我們可以有大躍進，上到世界排名前4，去到巴黎便可以有信心爭取獎牌。」

男子花劍隊明早出發東京，完成世界盃後將與法國隊在香港集訓兩星期，聖誕前再飛往巴黎訓練，備戰明年1月初的巴黎站世界盃。