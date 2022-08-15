專訪｜在花劍重劍的閃爍背後　佩劍如何是好？陳智軒：要求一變

因為一面含金量極重的獎牌，香港劍擊瞬間紅起來。

花劍及重劍，佩劍，鮮有人提起。「要被看見？獎牌是最簡單直接的方法」，佩劍陳智軒一矢中的，香港地很現實亦很真實。

獎牌以外，究竟佩劍欠缺的是？他們仍在揣摩中。

惟網民喜歡回否、關於佩劍新聞幾多like，對於他們而言從不關心。在亮麗前端的後方，有佩劍人腳踏實地掙扎，純粹的，在求變。



事先聲明，此文章不適用於貪圖安逸、憎惡勞動者，文中提到的停一停、不思考，非建議不求上進、等運到。佩劍陳智軒說的，是看待進步的嶄新想法。

*你是否貪圖安逸、憎惡勞動，問心就知道。

香港佩劍代表，陳智軒。（楊宇翹攝）

「2014仁川亞運，我們奪得團體銅牌，那時候創造了歷史，加上林衍聰的個人銅牌，感覺佩劍是時候邁向另一層次。」29歲、佩劍代表陳智軒2013年為衝擊亞運成為全職運動員，且結果證明，抉擇無誤。他形容那幾年佩劍人腳充裕，高峰時期轉為全職訓練的，更比花劍多。芸芸後輩表現對辦，更在2016年亞青賽佩劍在少年組及青年組，合奪一金兩銀兩銅，「感覺可以把佩劍交託他們」。

香港佩劍經歷逾10年的銅牌運，要突破，得先踏出第一步。（楊宇翹攝）

佩劍經歷逾10年的銅牌運

至於成人組呢？那幾年偶有銅牌進帳，望落似乎「夠做」。但佩劍一直只能站在頒獎台的最底一級，「邁向另一層次」未有發生。翻查香港劍擊總會成績列表，對上一個大賽的佩劍銀牌，已要追溯至2010年廣州亞運的歐倩瑩。

然而現在佩劍面對的困局，是相對性。

花劍、重劍爆發，佩劍面對的困局，是相對性。（楊宇翹攝）

不過不失，理論上沒有什麼大不了，惟花劍、重劍剛好在那幾年爆發，張家朗及江旻憓連環在國際賽上獲取佳績，二人2016年刺入里約奧運歷史性的16強，佩劍避不開比較，而後腿就如被「不過不失」拖着。

長時間不過不失，會製造出兩種副產物：使人討厭現況而威逼自己，或是使人無感而原地踏步。前者深信停滯不前等於無進步，後者卻認為既然沒有退步，「夠做」就是無傷大雅。

屬前者的陳智軒，不自覺跌入「進步黑洞」。

陳智軒曾經墮入了「為何不進步」的漩渦中，那時候的他有如被劍擊吞食。（楊宇翹攝）

想進步但無從稽考 「究竟我哋差啲咩」

就像絕大部分都市人，陳智軒一樣被「缺乏成效」四字恫嚇，在2015至16年間他反覆自問「究竟我哋差啲咩？」



「我們欠缺什麼？為何會這樣？是技術出錯嗎？抑或，有別的因素」，在漩渦裏周旋，結果只有長期自我恐嚇。陳智軒憶述那兩年感覺如返工等放工，練習無成果，與教練的合作亦不如從前的得宜，劍沒有進步且人跟着頹了，日復日想着「究竟我哋差啲咩」。

在社會必然以成效衡量努力且現實情況就是「什麼也做不到」下，每天只有無力感，練劍很累人；「面對」頓時變了自虐。然而就在2016年，陳智軒與隊友羅浩天作出了一冒險決定：由全職運動員轉為兼職。



「那時候跟阿天說，不如轉轉環境」，陳智軒認為與其待着等，倒不如主動求一變。

由全職運動員轉為兼職，實情是冒險舉動，若然結果不似預期，或將面臨一大堆指摘。（楊宇翹攝）

為求一變毅然轉兼職

香港地最怕「蝕底」，好端端有份全職卻選擇兼職薪水，不合社會理念。且陳智軒接着報讀浸會大學的體育及康樂管理學位，別人對於這個抉擇，需時消化。

「我在想會否只是全職打劍這方法不適合，要達成目標未必一定要全職」，陳智軒認為在「全職練劍=壓力」，要改變先得轉換打劍方式。他續道：「我想用另一種方法、全新的心態面對劍擊；出去比賽八成講心態，事實就是大家是心態差，好難進步。全職訓練的配套、方法我無力改變，但自己的心態還是操控在自己手中，我想更開明地面對所有事，而首先，我的生活不能只有練劍。」

世界真理就是，不是你想變就得；弄巧反拙，所謂改變是什麼也做不到，會一定灰心。 陳智軒

佩劍以外「我要有些sidetrack」

生活不能只有練劍，這句話套在運動員身上弔詭得很，但他說：「我要有些sidetrack，上堂落堂做下paper，目光不可以只放在劍擊，一切反而有改善。」生活不能只有練劍，不等同自我放縱，是看待進步的悟性。

信不信由你，有時候要進步，就得先不要想着進步。像那時候的陳智軒，相比起尋找「究竟我差啲咩」，放過自己，是自救的第一步。

「有時候就是，很想很想，甚至過分地想找一些部份挑剔自己然後渴求改變，但世界真理就是，不是你想變就得；弄巧反拙，所謂改變是什麼也做不到，會一定灰心。」

暫時解決不了，行開下、不思考，或令目光更加透徹。

陳智軒認為轉為兼職，心態上已踏出重要了一步。（楊宇翹攝）

2019年男佩教練離隊 接着面臨疫情挑戰

行開下，也許能換來容光煥發，陳智軒與男佩在2017及2018年先後取下亞錦賽與亞運男團銅牌，獎牌顏色依舊，但陳智軒知道，心態上已踏出重要了一步。

惟在兼職打劍這「半行開」中，質疑自己、鑽牛角尖的總不會完全消失，特別在被疫情困身的日子，我們一樣困心。

「那時候教練Sando好集中帶男佩，我感覺到自己好大進步，2019年好妙的，我直情覺得自己有能力衝擊奧運資格、亞運個人牌，然後教練離開了，我感覺又在漩渦；接着2020年......」

在兼職打劍的一段時間，陳智軒明白到梳理情緒的重要；行開下、不思考，現在面對劍擊，再沒有太多以往的顧慮。（楊宇翹攝）

獎牌顏色依然，漩渦偶爾依然，但在生活練習模式徹底改變的幾年裏，陳智軒明白了一件事：「情緒來到，光想無用，不如先做好自己；輸，頹是正常，喊飽佢啦，跟住『咪埋眼』再練過囉。」

「咪埋眼」再練過，疫情下陳智軒因兼職運動員關係，未能與全職般在體院內封閉式集訓，自主訓練成為了新顧慮。「要做就做，要做就做晒佢，唔好等運到」，陳智軒認為既然決定了改變就得前進，無謂顧左顧右，到trainer屋企練體能、與羅浩天找地方對打保持手感，要向前就要繼續推進；感到漩渦逼近就沖沖咖啡，霎時離開劍擊無壞，在冥想中找到當下的滿足。



「面對，是一個處理情緒的過程」，陳智軒說道。

就在今年頭，整理好思緒的他，回到全職劍擊生活。

佩劍與花劍、重劍的距離

就在佩劍們仍在揣摩之際，花、重劍的代表人物亦曾與亞洲冠軍、世界賽頒獎台、世界第一劃上等號，去年張家朗更取下歷史性的劍擊奧運金牌；陳智軒踏出一步追，前者跨出的卻是一檔次。

三個劍種、三種打法，講究的身體質素也有異，放在同一秤是否適合？陳智軒認為不公平，但同時要認清一件事。「要被看見？獎牌是最簡單直接的方法」，他表示過去兩屆亞運男佩在個人同團體皆有牌進帳，但「別人不會認為銅牌是什麼，很多人都是結果論；要第一才值得注視，就是不公平也感覺不被感激，但無辦法，這是現實，你得接受然後努力做好自己。」

陳智軒希望後輩學習一件事：要明白堅持。（楊宇翹攝）

男佩世界排名升至歷史新高

說到底的突破方程式，也非一人兩人三人堅持就能成事，然而要短時間内攀登他人檔次，陳智軒直言不切實際。「立即追逐花、重劍的成績，其實意思不大」，他認為倒不如先讓後輩明白一件事：「年輕一輩的可能比我們還有天份，但希望他們真的明白堅持，看到他們很易受成績上的挫折就散了；但要知道，有時候頂頂下就可能有。」

在重投全職劍擊的半年，男佩團體在今季世界盃頻晉身16強，且在亞錦賽重奪失落5年的團體銅牌，至今世界排名升至歷史新高的12位；有時候頂頂下就可能有，就是這樣。