劍擊｜張小倫阿基里斯腱接近痊癒　鐵定下月香港公開賽復出

一年一度的「香港公開劍擊錦標賽」，將於下月初上演，一眾港將分途出擊。港隊花劍「大師兄」張小倫今日（3日）出席記者會，透露自己的阿里基斯腱傷患已經好得七七八八，將於下月的香港公開賽正式復出。



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香港劍擊隊即將出征海外，國際賽前，港將先要出戰本地公開賽，包括下月3至4日上演的「香港公開劍擊錦標賽」，今年更設有14歲以下組別，讓小將都可參與今次的劍壇盛事。

香港劍擊隊成員薛雅齊﹑陳諾思（由左至右）﹑張小倫﹑陳樂熹及梁雅蕾出席香港公開賽的記者會。（趙子晉攝）

香港公開賽今日舉行記者會，花劍大師兄張小倫偕師弟妹出席，原定有份出席的張家朗，抱恙未能到場。這名東京奧運金牌得主透過電話表示爭取時間休息，盡早康復。

張小倫（中）在台上分享自己的打劍心得。（趙子晉攝）

張小倫接近傷癒 下月本地賽復出正式歸隊

張小倫今年5月出戰大獎賽韓國仁川站時，不慎受傷，左腳阿基里斯腱全斷，返港後立即接受手術。張小倫在這段時間努力接受康復訓練，已有不錯成效，這名花劍大師兄透露已準備好復出，「近期已重拾花劍，與教練對練，又有跟隊友健身。我的腳在這一個月才開始沒有特別感到痛楚，訓練量已經回到受傷前，就是較少對打，畢竟對抗性較高，容易受傷。」

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張小倫預告下月的香港公開賽復出，笑言「餓劍」已久，一直都十分期待比賽，「我日日都想打（比賽），但都要醫生及教練不批准，始終都要『聽話』，加上聆聽身體的反應，若果可以才再加一點壓力」。久疏戰陣，小倫坦言香港公開賽先試試水溫，測試自己狀態如何，目標是明年的國際賽事再爭佳績。

戰畢香港公開賽後，小倫將正式歸隊，同時透露花劍隊的行程，出戰東京站的世界盃後，返港與法國隊在香港集訓兩星期，聖誕前再飛往巴黎訓練，備戰明年1月初的巴黎站世界盃，隨後留在歐洲，完成意大利都靈站大獎賽及埃及開羅站世界盃後才返港。

張小倫預告下月正式復出。（趙子晉攝）

港隊小將力爭佳績打亞運

除了張小倫，同場還有4名港隊後起之秀，包括陳諾思﹑梁雅蕾﹑陳樂熹及薛雅齊，小將們在台上展示近年獲得的獎盃。

早前領南島中學在港九學界女子佩劍團體奪冠的薛雅齊，如今在女佩成年組暫列第4位，這名17歲的小妮子劍指明年的亞運資格，「下周一將出發阿爾及利亞出戰世界盃分站，希望在國際賽及本地賽都有好成績，從而獲得明年杭州亞運的出賽資格。」

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在女子花劍同列第4位的梁雅蕾，當然希望代表港隊，但她有另一個挑戰，「希望在今年兩個本地賽都打入4強，為爭奪亞運資格打好基礎，但同時也要應付公開試，所以在分配時間上也有不少挑戰。」

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張小倫與4名港隊後起之秀出席活動。（趙子晉攝）

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