劍擊｜張小倫公開賽32強止步　「要聆聽身體」或在巴黎奧運後退役

香港公開劍擊錦標賽續在亞洲博覽館上演，一眾港將分途出擊。花劍「大師兄」張小倫在去年左腳阿基里斯腱全斷後，養傷近半年終在今次賽事復出。32強止步的他坦言康復過程艱辛，將聆聽身體考慮在2024巴黎奧運後退役。



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張小倫今年5月出戰大獎賽韓國仁川站時，不慎受傷，左腳阿基里斯腱全斷，返港後立即接受手術。張小倫在近7個月間努力接受康復訓練，終在香港公開賽再踏賽場。

張小倫養傷逾半年後在香港公開賽復出。（鄭子峰攝）

他今早在小組賽以4勝1負晉身正賽，首輪輪空後在32強與本地排名17的黃俊捷爭晉級。張小倫首節由領先變成3：4落後，次節更被再拉開分數至4：7，最終以10：15吞敗，無緣晉級。

他坦言藉參賽慢慢重拾比賽狀態，「體能都不錯，但手感差一點，進攻時都刺不中人。」他認為最重要是「拎返信心」，「傷完始終有心理陰影，不太夠膽用力和去到好盡。」

37歲的張小倫生涯中曾經歷椎間盤受傷和大小傷患，加上今次左腳阿基里斯腱斷裂，他直言今季是生涯最後一季。「最後一個Season㗎喇，陪隊友希望他們入到2024奧運。」

他縱然不捨也要面對現實，「同自己講『夠喇、夠喇』，不想再衝落去，我驚我又傷，有時控制不到自己，比賽太興奮。」

張小倫在32強止步，他指藉比賽重拾手感。（鄭子峰攝）

他坦言過去半年在歐洲訓練和比賽，因身體勞損未能做好恢復而受傷，因此現在會「聆聽身體」。

「自己打劍那麼多年都是靠感覺走，我覺得打到咪繼續打，聽自己身體，始終不是年輕，這半年用了很多身體細胞去做康復，個過程好辛苦，好難頂，但運動員都要頂埋，始終上場打有成績先表現到自己。」男花年輕劍手愈來愈多，他笑言做回「大師兄」角色，「陪他們練習、傾下偈」。

37歲的張小倫坦言「今季最後一季」，盼能陪伴隊友一起爭奧運團體資格。（鄭子峰攝）

戰畢香港公開賽後，小倫正式歸隊出戰東京站世界盃，返港與法國隊在香港集訓兩星期，聖誕前再飛往巴黎訓練，備戰明年1月初的巴黎站世界盃。他期望能在明年3月前重拾比賽狀態，為港隊準備巴黎奧運積分賽。