世界盃2022｜英格蘭炒塞內加爾球員評分　瑟頓認為一人更勝比寧咸

英格蘭在世界盃16強以3：0大破塞內加爾，挺進8強，將對法國。英國《每日郵報》邀請了前英格蘭國腳射手瑟頓，為今場的英格蘭球員評分，他給予19歲中場祖迪比寧咸全隊球員最高的8.5分，哈利卡尼及菲爾科頓同得8分。



瑟頓球員時代踢過車路士、布力般及些路迪。（Getty Images）

比克福特撲出保拿爾迪亞的埋門。（Getty Images）

門將：比克福特（6分）

比克福特撲出保拿爾迪亞的埋門，但當塞內加爾積極壓逼，他的控球會令球迷心驚膽戰。

基爾獲加今場鬥完伊斯美拿沙亞，下場就要鬥麥巴比。（Getty Images）

後衛：基爾獲加（6分）

與塞內加爾最具威脅的球員伊斯美拿沙亞對抗得很好，沒有放鬆，但助攻貢獻欠奉。在8強面對基利安麥巴比前，這是個很好的熱身機會。

英格蘭中堅史東斯。（Getty Images）

後衛：史東斯（6分）

很容易地傳失波，令英格蘭在上半場很難從後場慢慢組織上去。錯失了一個頭槌機會；隨英格蘭逐步領先，他今場愈踢愈輕鬆。

英格蘭中堅哈利馬古尼。（Getty Images）

後衛：哈利馬古尼（6分）

雖然英格蘭再次保持清白之身，但他今場表現不如前幾場令人信服，他在上半場一些冒險的傳球，將控球權送給塞內加爾。有次導致了沙亞的機會，他之後重複犯錯。

瑟頓給梳爾7分。（Getty Images）

後衛：勞基梳爾（7分）

他踢穩定的表現，在進攻方面比另一邊的基爾獲加更有威脅。差點創造了一個入球，令到塞內加爾右路的卡賓迪亞達沉靜。作為英格蘭唯一的左閘，他保持狀態是很重要的。

軒達臣令人意外地打正選，還取得入球。（Getty Images）

中場：佐敦軒達臣（7.5分）

為中場提供額外的保護及平衡，令到英格蘭的壓逼更快更好。他取得入球，在中場不知倦怠地奔跑滿場飛。

英格蘭中場迪格蘭賴斯。（Getty Images）

中場：迪格蘭賴斯（7分）

他本可以在上半場更多用波，但他的位置感及逼搶幫助扼殺塞內加爾的機會。他在防守上的紀律，令到軒達臣及比寧咸可以向前壓上，但這位韋斯咸球員在比賽中都有幾次不錯的推進。

祖迪比寧咸表現搶鏡。（Getty Images）

中場：祖迪比寧咸（8.5分）

這是瑟頓在今屆世界盃最期待的球員，表現沒有令人失望。他知道什麼時間應該傳球，幾時應該帶波，他不會有不必要的觸球，這方面的表現超出了他的年齡。在英格蘭頭兩個入球中，他表現得非常出色，是個不可思議的球員。

沙卡為英格蘭攻入3：0的入球。（Getty Images）

前鋒：布卡約沙卡（6.5分）

今場踢得較靜，未如之前搶鏡有效率。他的犯錯導致了保拿爾迪亞的機會。不過，他取得入球。瑟頓表示對英格蘭今仗用沙卡而非拉舒福特感到驚訝，但他認為修夫基所有用人都正確。

卡尼當選今場的最佳球員。（Getty Images）

前鋒：哈利卡尼（8分）

他以優秀的把握力取得入球，他還是個非常出眾的連接者，他的傳球令他成為一位出色的隊友，他是個了不起的球員。

科頓今場兩個助攻。（Getty Images）

前鋒：菲爾科頓（8分）

另一個懂得何時要傳球的球員，他參與了英格蘭的3個入球。在第一個入球中，他用乖巧的第一時間傳球給哈利卡尼再組織上去；至於另外兩個入球都是來自科頓的助攻。

瑟頓給予修夫基9分。（Getty Images）

領隊：修夫基（9分）

人們一直告訴他要用什麼球員，但他一直作出正確的決定。他用沙卡而非拉舒福特，沙卡帶來入球。瑟頓的評語讚：「做得好，修夫基，他是一位大賽領隊。」目前英格蘭將入8強對法國。

至於後備球員方面，瑟頓給拉舒福特、基亞利殊、美臣蒙特及艾歷迪亞6分，而加雲菲臘斯就5分。

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