賽艇亞錦賽｜陳至鋒越級挑戰谷底反彈奪冠　趙顯臻輕量級封王

香港賽艇代表隊於11月29日至12月4日前赴泰國羅勇府出戰2022亞洲賽艇錦標賽及亞洲青少年賽艇錦標賽，20男13女參加單人、雙人及四人艇成人與青少年組別賽事。

港隊最後以3金、3銀和1銅完賽，其中男子組全取3金，分別有陳至峰、趙顯臻首次贏得男子公開組和輕量級單人雙槳冠軍，以及林新棟/王瑋駿奪得雙人單槳冠軍。



今屆亞錦賽參賽隊伍包括中國、日本、韓國及伊朗等亞運主要對手，說得上亞運前哨戰。闊別亞錦賽三年的香港賽艇隊，在周六（3日）首個決賽日即奪1金1銀；經過三天的賽事，港隊終以3金、3銀和1銅的佳績完賽。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

趙顯臻於輕量級單人雙槳決賽造出7分44.91秒，力壓伊拉克和伊朗代表。（香港賽艇協會）

港隊共奪3金3銀1銅

趙顯臻於10月下旬包辦香港錦標賽3金，今次他出戰輕量級單人雙槳，在決賽造出7分44.91秒，力壓伊拉克和伊朗代表，奪得首個單人艇亞洲冠軍。隨後林新棟夥拍王瑋駿出戰男子雙人單槳艇，於決賽划出7分25.601秒，力克烏茲別克及印尼組合。港隊於煞科日再報捷，向來主要參戰輕量級的陳至鋒，「越級」挑戰男子公開組單人雙槳艇，勇奪金牌，是疫情以來首次成為亞洲冠軍。

陳至鋒越級戰公開組。（香港賽艇協會）

賽後陳至鋒於個人社交網站提到，由2019年於輕量級奪冠到疫情間，一度跌入谷底，後來改戰公開組：「這三年自己已經被國際水平拉開得好遠，當時覺得自己跌到落谷底，但正正因為自己已經在谷底，我才跟自己說：不如豁出去博一博，越級挑戰公開級。」他期望於2022年完結前做一件值得記住的事，「反正我都沒有什麼好再輸，我還有什麼好怕，無論結果是怎樣，過去的事都回不去，最多也只是再輸多一次」。

東京奧運代表洪詠甄與黃湘儀在女子輕量級雙人雙槳決賽以8分19.825秒取得銀牌。（香港賽艇協會）

女子組摘2銀1銅

女子組方面，東京奧運代表洪詠甄與黃湘儀在女子輕量級雙人雙槳決賽以8分19.825秒取得銀牌。出戰女子輕量級單人雙槳艇的梁穎桉，則以8分45.262的成績位列第二摘銀，另外女子四人單槳的許詠淇、梁瓊允、張海琳、黃樂堯同樣寫下佳績，以7 分39.359秒帶走銅牌。青少年組別則有陳柏匡與夏赫於男子雙人雙槳賽中摘金。