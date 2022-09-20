賽艇世錦賽｜洪詠甄黃湘儀復活賽爭晉級　男子單槳組合只差一步

捷克上演的2022賽艇世錦賽，香港隊成員在次日賽事繼續登場，洪詠甄、黃湘儀組成的女子輕量級雙人雙槳拍檔，初賽僅得小組第五，須在復活賽爭取準決賽席位。

港隊男子雙人單槳組合林新棟、王瑋駿繼初賽後再有理想表現，可惜再次得到小組第三，只能力爭最後名次。



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東京奧運港隊賽艇代表洪詠甄，出戰賽艇世錦賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

今屆賽艇世錦賽是2024巴黎奧運周期內首場頂級賽事，東京奧運港隊女子單人雙槳代表洪詠甄首度出場，夥拍黃湘儀出戰女子輕量級雙人雙槳賽事。

二人在初賽由一開始已被英國、瑞士和新西蘭對手拉開距離，以7分27.72秒完賽，僅得小組第五名，須在復活賽爭晉級。

林新棟與王瑋駿（右）在男子雙人單槳賽事表現不俗，可惜未能再進一步。（王瑋駿Instagram）

男子雙人單槳賽事，初賽取得小組第三名的港隊男將組合林新棟與王瑋駿，在復活賽再有不俗表現，二人以6分38.54秒完賽，較初賽時間快近兩秒。可惜他們再次只得小組第三，未能以前二名取得晉級資格，跌入名次賽。



林新棟與王瑋駿在復活賽頭500米，與南非、奧地利選手拍住上，可惜1000米開始逐漸跟不上，他們後勁不繼之下，與第二位的奧地利組合相距超過4秒，大距離落敗。

趙顯臻（右）與陳至鋒在復活賽表現未如理想，跌入名次賽。（資料圖片）

里約奧運代表趙顯臻夥拍陳至鋒出戰男子輕量級雙人雙槳復活賽，表現未如理想，僅以6分42.9秒在5艇小組中敬陪末席，時間較初賽慢超過3秒，跌入名次賽。