賽艇世錦賽｜林新棟王瑋駿名次賽第二衝線　明日再戰力爭更高排名

2022賽艇世錦賽，港隊男子雙人單槳組合林新棟與王瑋駿，在當地時間昨日（22日）的賽事中獲得組內第二，將在明日（24日）下午參加決定最後名次的一戰。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

林新棟與王瑋駿將出戰決賽C，即為13至18位的名次賽。（資料圖片）

2022賽艇世錦賽在捷克舉行，男子雙人單槳港隊組合林新棟與王瑋駿日前在復活賽飲恨，當地時間昨日下午轉戰名次賽準決賽（semifinal C/D）。

這場4隊參賽，港隊頭500米與克羅地亞叮噹馬頭，明顯領先匈牙利及埃及，最終港隊造出6分54.5秒，慢克羅地亞1.66秒衝線，並拋離排第三的匈牙利組合10.83秒。獲得這場名次賽準決賽次名。

克羅地亞、港隊及匈牙利攜手晉級13至18位的名次賽決賽（final C），至於埃及就跌入19至20位的名次賽決賽（final D）。林新棟與王瑋駿明日將出戰13至18位的名次賽決賽，排第二線道，力爭最佳排名成績。