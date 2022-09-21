賽艇世錦賽｜港隊三女將未能晉級準決賽　將繼續為排名奮戰

2022賽艇世錦賽第三日賽事，港隊女子選手梁穎桉，以及東京奧運代表洪詠甄與拍檔黃湘儀的組合分別出戰復活賽，可惜均未能晉級準決賽，將在名次賽爭取排名。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

港將梁穎桉在復活中未能晉級，轉戰名次賽。（梁穎桉Instagram）

梁穎桉出戰女子輕量級單人雙槳復活賽賽事，整場比賽一直在5人小組中位列最後一位，未能挑戰前列選手，終以8分12.01秒完賽，較初賽時慢約11秒。未能取得小組前二名晉級席位，跌入名次賽。

洪詠甄夥拍黃湘儀的組合，將爭取在名次賽取得較佳排名。（資料圖片／梁鵬威攝）

由東京奧運代表洪詠甄夥拍黃湘儀的女子組合，出戰女子輕量級雙人雙槳復活賽，希臘、意大利與波蘭三艇選手一開始已領放，港隊組合最終做出與初賽相若的7分27.96秒，取得小組第五名，未能憑小組前二名晉級，跌入名次賽。