賽艇世錦賽｜趙顯臻陳至鋒落入復活賽爭晉級　洪詠甄明日登場

賽艇世錦賽於9月18日至25日在捷克舉行，港將在首日三項賽事中登場，惟均未能直接晉級，將在其後的復活賽爭取半準決賽席位。



今屆賽艇世錦賽是2024巴黎奧運周期內首場頂級賽事，港將首日出戰男子雙人雙槳、男子雙人單槳以及女子單人雙槳賽事。

里約奧運代表趙顯臻今日夥拍陳至鋒出戰男子輕量級雙人雙槳初賽，二人合力以6分38.65秒，於小組6隊中排第5，未能以前3直接晉身半準決賽。他們將在明日的復活賽力爭晉級。

趙顯臻（右）與陳至鋒將在明日復活賽力爭晉身半準決賽。（資料圖片）

至於另一港隊男將組合林新棟與王瑋駿，則在男子雙人單槳初賽以6分40.50秒完成，取得小組第3名，未能以前2名直接晉級，他們將在明日轉戰復活賽。

林新棟與王瑋駿（右）出戰男子雙人單槳賽事。（王瑋駿Instagram）

女子組方面，港隊派出梁穎桉出戰女子輕量級單人雙槳賽事，她以8分00.85秒、在小組6選手中取得第5名，將在20日轉戰復活賽。

東京奧運代表洪詠甄將在明日登場，夥拍黃湘儀力爭女子輕量級雙人雙槳半準決賽資格。