單車節2022｜黃金寶分享活動貼士　九大要點留前鬥後享受到底

闊別4年，香港單車節12月18日載譽歸來，一代「車神」黃金寶亦參與其中。他表示單車節能在今年底重新舉辦，對一眾單車友而言，「好似一份小小嘅聖誕禮物」。

這項體育盛事快將舉行，一眾選手或許非常緊張，但阿寶希望參加者能享受這個盛事，體驗在公路上騎行的感覺。



今次單車節，阿寶與朋友報名參加30公里的活動，「今次與朋友一同參與30公里，主要都是享受過程，體驗下（活動）感覺」。阿寶樂見自2015年單車節首屆舉辦後，愈來愈多市民參與其中，而且能力不俗。

「我認為單車節已變成香港其中一個盛事，因為活動受眾甚廣，只要懂得踩單車就可以參加，當然你要通過事前考核。不少人起初能力稍遜，單車節正正提供了一個機會予他們鍛煉。」他表示，單車節在單車圈已漸漸成為車手每年期待的活動之一，坊間亦經常談論，氣氛愈來愈好。

黃金寶樂見單車節成為香港一年一度盛事，氣氛愈來愈好。（余俊亮攝）

今屆單車節報名人數達到5000人，阿寶認為參加者在餘下數天毋需過份緊張：「最重要是作息正常，不需要因剩下數天而加強訓練。另外要均衡飲食，多補充水分，活動前一兩天可攝取多些碳水化合物，但適可而止。車手亦不需因缺乏比賽經驗或感覺而緊張，盡可能放鬆心情，減少失眠機會。」至於車手的單車，阿寶提醒大家活動前可自行作檢查，避免爆胎等事情發生。若參加者經驗較淺，或無相關知識，應在活動前尋找專業人士，協助檢查胎氣、胎紋等，以符合參加規格。

黃金寶提醒參加者在活動當日起步前兩小時要稍稍補充體力，可進食蛋糕、麵包等輕便早餐。（余俊亮攝）

活動當天，阿寶建議選手活動前兩小時左右稍為補充體力，蛋糕、麵包等輕便早餐已可；過程中進食並非必要，但緊記補充水分，不要因天氣寒冷而忽略。活動出發當刻，選手少不免會緊張及興奮，甫開始就「去盡」，結果後勁不繼。有見及此，阿寶提供了以下幾點供車手參考。

1. 頭幾公里盡量保持冷靜，待身體進入狀態後，順其自然就可以

2. 不要被周圍的選手所影響，跟隨自己的節奏

3. 平均分佈體力，保持正常速度

4. 騎行時若速度較慢，靠左行

5. 騎行時盡量直線而行，不要擰頭尋找朋友

6. 沿途風光雖美，但不要停下欣賞及拍照

7. 留意路面上的雪糕筒、路面指示牌、反光路釘等，避免因撞上而發生意外

8. 50公里出發時間較早，單車應配備車頭燈及車尾燈，選手亦可配戴透光眼鏡

9. 減慢時遞手示意，避免後車追尾；同時可遞手提示前方有特別情況，如選手受傷



黃金寶連番強調，不要突然停車，以免釀成更多意外；即使必須停車，也要打手勢示意。（余俊亮攝）

萬一不幸倒地，或單車出現問題，阿寶提醒選手首先要注意後方單車，留意他們騎行方向會否與你撞上；安全情況下，選手應走到最左方，等待大會工作人員協助。如看見有其他選手受傷，阿寶表示選手不應突然停下，以避免後車因收掣不及而釀成更多意外；假設遇上突發事情必須停下，亦應以手勢向後方車手示意，並等待工作人員前來協助。最後他再次提醒各參加者，大會禁止比賽途中自拍，不論停下與否。