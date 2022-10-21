山地單車｜港將關旨君亞錦賽奪季軍　教練陳振興：復辦後難度更高

香港山地單車代表隊派出5名運動員，參加停辦一年後復辦的亞洲山地單車錦標賽，當中U23女將關旨君獲得一面銅牌。



亞洲山地單車錦標賽於韓國麗水舉行，當中香港U23女將關旨君在周五（21日）的越野賽以1小時14分56秒完成，奪得季軍，至於男將蘇虎則在男子成年組落山賽，以第11名完成。

關旨君（右一）獲得女子U23越野賽季軍。（香港單車總會）

現任港隊教練的名將陳振興指，今次賽事無論是爬坡、上升的海拔高度、總海拔及落山難度，都較以往賽事為高，「對許多參賽隊伍是極大挑戰，不少運動員在賽前訓練已發生意外」，為準備今次賽事，陳振興與關旨君及男將賴俊健早前在雲南曲靖市馬龍區集訓，提升了關旨君的能力，最終奪得獎牌。

賴俊健及陳昭岐將在周六（22日）出戰男子成年組越野賽，到周日（23日）他亦會與賴俊健及芮宗仁出戰男子越野淘汰賽，關旨君則會在同日出戰女子越野淘汰賽。