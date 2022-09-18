公路單車｜港隊世錦賽個人計時賽登場　挪威車手膺世界冠軍創歷史

世界公路單車錦標賽周日（18日）於澳洲臥龍崗（Wollongong）展開，港隊女將梁穎儀及劉允祐、吳森鐳先後在精英組個人計時賽登場。



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女子公路個人計時賽今早9時47分在澳洲臥龍崗展開，賽道總長34.2公里，港隊派出唯一代表、雅加達亞運20公里個人計時賽銅牌得主梁穎儀出戰此項目，這位25歲女將最終以51分55.09秒衝線，在41名車手中名列第34名。

梁穎儀以平均時速39.52公里完成34.2公里賽事。（資料圖片）

男子組分成4組、共50名車手在臥龍崗展開34.2公里賽事。港隊派出劉允祐及吳森鐳出賽，17.1公里單圈賽道比賽節奏非常快，去屆亞運代表劉允祐以10分23.63秒完成首7.2公里。他最終以平均時速44.47公里完成2圈，名列第34名。

去年全運會首戰成人組賽事的吳森鐳，同日偕劉允祐於世錦賽登場，他在首7公里踩出10分40.93秒，暫列第44名。他在其後保持速度，終以47分38.32秒、50名車手中取得第44名完成賽事。

港將劉允祐在50名車手中名列第34。（資料圖片／單車總會提供）

挪威車手爆冷登世界冠軍

冠軍由挪威車手Tobias Foss贏得，首度登上世界冠軍，同時寫下該國男子公路單車歷史新章。他以時速51.24公里、40分0278秒封王。25歲的Tobias Foss是2019環未來單車賽（Tour de l’Avenir ）冠軍，亦贏得多屆挪威錦標賽。

不過相比起身旁的兩屆歐洲冠軍Stefan Küng、環法冠軍Tadej Pogacar、衛冕的Filippo Ganna，Foss以黑馬姿態封王，賽後直言「不真實」（Unreal）。

Tobias Foss衝線後難掩興奮。（UCI Twitter）

Tobias Foss為挪威贏得史上首個個人計時賽世界冠軍。（UCI Twitter）

東京奧運代表蔡曉鋒將在下周日出戰壓軸的精英組個人公路賽；其餘港將繆正賢、梁寶儀、李思穎等主力，則在下周四起於公路單車全國賽亮相。