公路單車｜港隊世錦賽個人計時賽登場 挪威車手膺世界冠軍創歷史
撰文：葉詩敏
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世界公路單車錦標賽周日（18日）於澳洲臥龍崗（Wollongong）展開，港隊女將梁穎儀及劉允祐、吳森鐳先後在精英組個人計時賽登場。
女子公路個人計時賽今早9時47分在澳洲臥龍崗展開，賽道總長34.2公里，港隊派出唯一代表、雅加達亞運20公里個人計時賽銅牌得主梁穎儀出戰此項目，這位25歲女將最終以51分55.09秒衝線，在41名車手中名列第34名。
男子組分成4組、共50名車手在臥龍崗展開34.2公里賽事。港隊派出劉允祐及吳森鐳出賽，17.1公里單圈賽道比賽節奏非常快，去屆亞運代表劉允祐以10分23.63秒完成首7.2公里。他最終以平均時速44.47公里完成2圈，名列第34名。
去年全運會首戰成人組賽事的吳森鐳，同日偕劉允祐於世錦賽登場，他在首7公里踩出10分40.93秒，暫列第44名。他在其後保持速度，終以47分38.32秒、50名車手中取得第44名完成賽事。
挪威車手爆冷登世界冠軍
冠軍由挪威車手Tobias Foss贏得，首度登上世界冠軍，同時寫下該國男子公路單車歷史新章。他以時速51.24公里、40分0278秒封王。25歲的Tobias Foss是2019環未來單車賽（Tour de l’Avenir ）冠軍，亦贏得多屆挪威錦標賽。
不過相比起身旁的兩屆歐洲冠軍Stefan Küng、環法冠軍Tadej Pogacar、衛冕的Filippo Ganna，Foss以黑馬姿態封王，賽後直言「不真實」（Unreal）。
東京奧運代表蔡曉鋒將在下周日出戰壓軸的精英組個人公路賽；其餘港將繆正賢、梁寶儀、李思穎等主力，則在下周四起於公路單車全國賽亮相。
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