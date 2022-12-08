世界盃講古．西班牙｜Tiki-taka戰術沒有死　安歷基只做對了一半

西班牙意外不敵摩洛哥出局，Tiki-taka控傳踢法備受千夫所指，主帥安歷基雖然一度說要一世執掌國家隊，但未幾卻確定離任，U21領隊富安迪接掌帥印，他的首要任務，就是汲取今屆世界盃的教訓，帶領西班牙重新上路。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



從2008年歐國盃開始，西班牙靠控傳踢法橫掃球壇，接連地贏得2010世界盃，衛冕2012歐國盃，全世界都對Tiki-taka趨之若鶩，之後隨着沙維、恩尼斯達等球星老退，西班牙在國際賽戰績下滑，這種戰術又漸告遠離人們視線，直至安歷基執掌西班牙後，先在去年的歐國盃有不錯的表現，繼而在今屆首仗以7：0大破哥斯達黎加先聲奪人，似乎昔日鬥牛士雄風再現。可是，西班牙之後空佔超過七成的控球率，先被日本打敗，還可用「走線」搪塞，復於16強遭摩洛哥淘汰，便再沒藉口了。外界對西班牙戰術根基的叩問，新任主帥必須正視及回答。

西班牙16強止步，表現令人失望。（Getty Images）

早在去年歐國盃，名帥摩連奴評估西班牙無法躋身決賽時便直接擊中了問題核心，他認為西班牙雖然保持了很好的控傳風格，但缺乏像韋拿那樣的射手，整體也未能取得足夠的入球。一年過去，安歷基用阿辛斯奧踢「假9」取代了失機頻頻的莫拉達，然後一場大勝掩蓋了人腳上的問題。前線上，莫拉達是唯一的中鋒人選，其他就是一大堆個人能力不太突出的翼鋒如丹尼爾奧莫、費倫托利斯，後備席上的尼高威廉斯算是異類，速度很高，但整體還不算成熟。

安歷基用阿辛斯奧（圖左）踢「假9」取代了失機頻顏的莫拉達，然後一場大勝掩蓋了人腳上的問題。（Getty Images）

如果比較同由巴塞體系出身的哥迪奧拿，便更清楚安歷基選人的疏失。好了，哥帥巴塞年代擁有美斯、恩尼斯達及沙維太強大吧，那看看曼城的陣容。哥帥主要套路都是控傳，但很強調兩翼拉到最邊，以快速傳送或人數壓制，務求創造出翼鋒可與對方守將單對單的局面，所以需要馬列斯、貝拿度施華、基亞利殊及菲爾科頓等突破能手，這在現役西班牙陣容中欠奉。

另外，哥帥也重視中場的突入，例如根度簡便常在禁區出沒，迪布尼也會穿梭於右路伺機傳中，但西班牙的中場卻是以控制為主，布斯基斯、加維及柏迪雖然腳法純熟，但既少往禁區前插的意識，也沒有恩尼斯達般的突破或沙維直線傳送的創造力，於是，西班牙的控傳徒具形式，僅限橫向的互傳，卻沒有縱向的深入，那又如何製造入球機會？

布斯基斯、加維（圖右）及柏迪雖然腳法純熟，但既少往禁區前插的意識，也沒有恩尼斯達般的突破或沙維直線傳送的創造力。（Getty Images）

Tiki-taka的戰術思維，秉承自告魯夫，這位荷蘭傳奇強調的是控制皮球，他的想法是，既然對方都沒有皮球在腳，那麼又如何取得入球呢？之後的戰術如高位壓逼、失去皮球後須於6秒搶回、門將也要協助組織等等，都是遵照這思路下的產物。但最完美的控傳也只能做到不敗，卻無法取勝，因此控傳以上其實還有一個重點，就是進攻節奏的突變。巴塞全盛年代，你不難看到沙維、美斯、布斯基斯等人在中圈附近作出一些貌似毫無意義的短傳，連觀看直播的球迷都會慨嘆「又X搓！」的時候，場內的守方難免有一秒半秒的鬆懈，這就是巴塞等待的時機，於是沙維會在此時放直線，或是美斯突然提速發難（美斯今屆也是如此，很多時漫步球場，但突然發動，後衛便難以跟上節奏），缺口就是如此打開。安歷基的球隊似乎只做了一半，重視控傳，忽略變奏。

安歷基離任，並不意外。（Getty Images）

比起控球率，今屆世界盃各支隊伍更重視的進攻效率，那怕像日本全場只得17.7%控球率，依然可以取勝，入球只是幾腳傳送的事，決不像西班牙那樣，平均用上1356次傳送才入一球（對德國、日本及摩洛哥3仗平均數）。當然，日本與摩洛哥是被動式放棄控球，那荷蘭面對美國一仗的上半場，便示範了何謂主動式。雖然礙於人腳，防守反擊攻勢還不算流暢，但荷蘭戰術意識十分明顯，就是向對手讓出控球權，然後反擊時利用兩名前鋒作支點，再由兩翼衛後上攻堅；本以為主守的美國，對此明顯不知所措，轉眼落後下，攻又不是，守又不是，跌入了雲高爾織出來的網。

陣式與戰術沒有一套可以用到老，強如雲高爾都會放棄荷蘭強攻的傳統、哥迪奧拿也不斷思考創新（當然有時會諗多咗），富安迪雖沒必要推翻西班牙的控傳根基，但必須思考如何革新，首先在選人上不要像安歷基那樣再盲信巴塞人腳，須尋找更多不同功能的球員，例如今屆如果有創造力強、長傳準繩的堤亞高艾簡達拿會不會更有利攻破鐵桶陣？如果富安迪或之後的繼任者還是跟安歷基一樣剛愎自用，那麼，Tiki-taka就真的會死掉。