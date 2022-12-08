世界盃2022｜安歷基離任西班牙主帥 U21領隊取而代之執掌兵符
撰文：李思詠
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西班牙不敵摩洛哥16強止步，而且12碼決勝竟然全告射失，西班牙足總今日宣布，安歷基正式離任，由U21領隊富安迪取而代之。
安歷基與西班牙足總的合約今月底屆滿，在西班牙出局後，外界都預計安歷基離任只是遲早的事。西班牙足總發表聲明：「我們感謝安歷基這幾年來的努力。我們屬意富安迪為西班牙國家隊新教練，在卡塔爾世界盃後，我們將揭開新一頁。」
富安迪原職U21國家隊領隊，他曾於2015年領軍贏得U19歐國盃錦標，2019年亦協助國家隊於U21歐國盃封王，並於去年東京奧運為西班牙贏得銀牌。雖然這些獎項都是青年隊賽事，但富安迪也說得上是功勳教練。
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西班牙於世界盃2022成績如何？
西班牙於世界盃2022不敵摩洛哥，16強止步，而且互射12碼全失。（詳情可按此）
安歷基離任，誰人接掌西班牙國家隊教練一職？
安歷基離任，由原U21國家隊領隊富安迪接掌兵符。