世界盃2022｜安歷基離任西班牙主帥　U21領隊取而代之執掌兵符

西班牙不敵摩洛哥16強止步，而且12碼決勝竟然全告射失，西班牙足總今日宣布，安歷基正式離任，由U21領隊富安迪取而代之。



安歷基。（Getty Images）

安歷基與西班牙足總的合約今月底屆滿，在西班牙出局後，外界都預計安歷基離任只是遲早的事。西班牙足總發表聲明：「我們感謝安歷基這幾年來的努力。我們屬意富安迪為西班牙國家隊新教練，在卡塔爾世界盃後，我們將揭開新一頁。」

富安迪原職U21國家隊領隊，他曾於2015年領軍贏得U19歐國盃錦標，2019年亦協助國家隊於U21歐國盃封王，並於去年東京奧運為西班牙贏得銀牌。雖然這些獎項都是青年隊賽事，但富安迪也說得上是功勳教練。

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