滑浪風帆｜有觀眾的維港黑夜表演賽　陳晞文興奮：雙重驚喜

香港滑浪風帆公開錦標賽將於本月16日回歸，東京奧運代表鄭俊樑及陳晞文先在今日（14日）聯同「風之隊」眾將，出戰假維多利亞港上演的表演賽。



是次「維多利亞港滑浪風帆賽」除了是首個在維港進行風帆賽，亦是破天荒在夜間舉行，參賽的風帆上會掛上LED 燈，令比賽更添特色及觀賞性。

維多利亞港滑浪風帆賽除了是首個在維港進行風帆賽，亦是破天荒在夜間舉行。（李澤彤攝）

東京奧運代表鄭俊樑與陳晞文對今賽表現興奮，前者自15歲加入港隊，他坦言：「加入這項運動十幾年，但從沒有機會在維港比賽，加上第一次在夜晚比賽，好有新鮮感。」陳晞文亦笑指兩個「第一次」是雙重驚喜。

東京奧運代表鄭俊樑對首在維港作賽感到興奮。（李澤彤攝）

對於表演賽首度在維港舉行，賽區範圍由中環10號碼頭至會展一帶水域，起點及終點線設於會展以西對海開面，市民可在岸邊觀賞賽事，鄭俊樑認為對推動風帆運動很大幫助，「以往出大海比賽沒有觀眾，香港人聽過『滑浪風帆 』四個字，但沒真正了解比賽形式和進行，這次第一次讓市民近距離見到真正比賽。」

陳晞文表示需要時間適應新板種。（李澤彤攝）

已連續3屆作為奧運帆板的RS:X，在今夏奧運後已成為歷史，取而代之的是今賽與香港公開賽會使用的iQFOiL，速度比RS:X快1倍，二人在奧運後已集中新器材訓練，陳晞文指iQFOiL對體力和體重比傳統器材需求高，期望能在香港公開賽驗收成果。

賽事首次在維港兼於黑夜上演（按圖放大）

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