滑浪風帆亞錦賽｜歐令揚力壓亞運銅牌升次席　港隊佔男女子組前二

海通國際iQFOiL滑浪風帆亞錦賽暨香港公開錦標賽，港隊周四（8日）續在赤柱正灘出戰第3日賽事，由於是日賽事航道路線比起首兩日加長不少，極為考驗選手的耐力與應變能力，部分選手因此未能如時完成賽事。港隊代表鄭清然及馬君正經過3日賽事後，繼續在iQFOiL男、女子組領先。



iQFOiL男、女子組今日各上演了4場賽事，不少海外選手也被加長的繞泡航道考起。狀態大勇的鄭清然及19歲小將歐令揚，藉主場優勢分別取得兩場第一名，前者續在總成績傲視群雄，後者則力壓韓國亞運銅牌得主李泰勳升上次席。

第三日賽事航道路線比起首兩日加長不少，部分選手因此未能在如時完成賽事。（梁鵬威攝）

女子組方面，首兩日賽事保持不敗的馬君正，於4場賽事中3場率先衝線，另一港將魏瑋恩仍在其中一場賽事取得第一名，二人續分列總成績前二。

賽事周五（9日）將會上演最後一日初賽，經計算4日初賽總成績後，排名前10位選手將會在周六上演的決賽日，爭奪最後排名*。

*選手累計4日初賽總成績後，排名前10的選手將在周六的決賽日（Medal Series）爭奪最後排名。於初賽總排名4至10位帆手，將會先於半準決賽競逐，首2名衝線者將會聯同初賽總排名第2、3位的選手進入準決賽。

在準決賽首2位衝線選手，則會與初賽總排名第1位的選手進入獎牌賽（Grand Final），3名選手將會在僅一場的獎牌賽中定奪冠、亞、季軍。



23歲港將鄭清然完成第3天賽事後，續在總成績排第一。（梁鵬威攝）

港隊女將馬君正續排榜首。（梁鵬威攝）

除了男、女子組賽事，今次賽事亦設有U21、青少年組及少年組組別，各組別表現優秀的本地及海外選手，均會獲邀請參與星期日在維港上演的表演賽，故不少年輕小將也在今次賽事全力以赴，冀能在維港一展身手。

經過3日賽事後，青年組男、女子組分別由港將何銘諺及蔡穎桐排首位，14歲的鄭揚及13歲袁靜雪則分別於少年組賽事領先。