羽毛球︱戴資穎年終賽不敵山口茜　身後反手救波令敵人投降︱有片

世界羽毛球年終賽女單決賽，由中華台北球手戴資穎對日本的山口茜。戴資穎最終雖直落兩局落敗，但第二局一次精彩救波，獲網民讚是「場上魔術師」。



世界排名第3的「小戴」在今屆賽事低開高走，分組賽首場不敵中國的何冰嬌，但及後對泰國球手兩連勝，晉級四強「復仇」何冰嬌，生涯第六度殺入年終賽決賽。

戴資穎出戰2022世界羽聯年終賽總決賽。（Badminton Photo）

戴資穎第一局曾領先7：4，但山口茜兩度挑戰成功，先贏21：18。第二局戴資穎落後6：7時，山口茜網前大力扣殺，「小戴」卻展現出驚人反應，先閃身避開來球，再馬上將球拍繞到背後救波，球飛過網後墜落於山口茜右前方，落點巧妙到連山口茜也以為出界，選擇放棄，眼白白望着對手得分，全場觀眾也因此歡呼。

不過，戴資穎結果再輸一局20：22，吞下對戰4連敗，無緣生涯第四座年終賽后冠。

山口茜（右）贏得女單冠軍，戴資穎奪亞。（Badminton Photo）

世界羽毛球聯會賽後於社交網站分享戴資穎救波的精彩片段，有網民大讚她是「場上魔術師」，「這就是小戴，看小戴打球就是開心」、「小戴這一拍真的有夠帥」、「神一樣的回球」。

「小戴」分享片段時寫道：「享受球場上的每一刻！」並在Instagram限時動態回應球迷。有人說「落點太準了」，她回覆：「亂打的你信嗎」。另一球迷問：「太強了這球，可以教我打球嗎」，「小戴」卻道：「可是，我都不確定自己是怎麼打出來的」，似乎這球精彩救波有巧合成份。

最後，戴資穎又感球迷連續數天的加油，「結束了2022最終戰。謝謝我的團隊們，謝謝我強大的後盾。」