朱文佳榮登「世一」　再創香港殘疾羽毛球歷史新一頁

香港殘疾羽毛球代表朱文佳，繼日前在殘疾人羽毛球世界錦標賽封王後再傳捷報，最新公布的世界排名中，在代表短肢組的SH6級組別升上男子單打世界排名第一，再創香港殘疾羽毛球歷史新一頁。



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朱文佳成為「世一」，再創歷史。（資料圖片）

朱文佳11月6日在殘疾人羽毛球世錦賽決賽勇挫英格蘭球手Jack Shephard，贏得香港隊在SH6級別史上首個男單世界冠軍。

事隔4天，最新公布的世界排名之中，朱文佳趕過Jack Shephard首度成為「世一」，雙喜臨門兼創下香港殘疾羽毛球歷史新一頁。

香港傷殘人士體育協會發圖文祝賀朱文佳榮升「世一」。（香港傷殘人士體育協會Facebook）

香港傷殘人士體育協會在Facebook發文祝賀朱文佳，「羽毛球運動員朱文佳喺啱啱嘅世錦賽攞左香港首面男單金牌之後，成功登上世界排名第一寶座，創下香港殘疾人羽毛球嘅歷史一刻！恭喜🎉」

「今次係朱文佳首度成為男子SH6級單打世界第一，佢話佢一直抱住『相信自己、相信教練、相信團隊』嘅信念，令佢有呢次超乎想像嘅成果🔥」

朱文佳在東京殘奧贏得男單銀牌。（Getty Images）

32歲的朱文佳近年在國際大賽屢創佳績，他在2017、2019年兩屆殘羽世錦賽夥拍隊友王鎮炎，連續兩屆贏得SH6級別男子雙打世錦賽金牌，今屆賽事二人未能再度衛冕，摘下銅牌，單打賽事卻愈來愈勇，終贏得世錦賽金牌。去年東京殘奧，朱文佳亦在同一級別獲得男單銀牌。