港運動員橫掃獎牌　殘羽世錦賽奪一金兩銅　室內單車世錦賽添銅牌

撰文：高詩琦
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香港體壇今個周末連番喜事，先有何詩蓓在游泳世界盃美國站奪得兩金，香港女子壁球隊在亞洲團體錦標賽獲金牌、男子獲銅牌，周日（6日）又傳喜訊，港隊在BWF殘疾人羽毛球世界錦標賽2022奪一金兩銅，另在室內單車世界錦標賽得銅牌。

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香港殘羽代表隊在日本東京出戰世錦賽，周五（4日）已先後有陳浩源（WH2級男單）、朱文佳（SH6單打）和SH6男雙組合朱文佳／黃鎮炎打入4強，提早為香港鎖定3面獎牌。當中陳浩源在4強不敵韓國老對手金正俊，銅牌完賽，男雙的「朱黃配」亦在4強敗陣，同得銅牌。

港隊在世錦賽勇奪1金2銅佳績。（香港傷殘人士體育協會）

而朱文佳則在男單再進一步入決賽，周日（6日）對英國球手Jack Shephard，以2：1（22：20、13：21、22：20）獲勝，奪得個人、也是香港首面殘羽世錦賽男單金牌，創下歷史。朱文佳此前曾與黃鎮炎合作，在2017及2019世錦賽男雙奪金，但單打則是第一次。

除殘羽隊外，香港單車隊亦傳來好消息，在比利時根特舉行的世界室內單車錦標賽，港隊於4人團體賽打入金牌戰，最終以82.96分獲得銅牌。

港隊在室內單車世錦賽奪得一面銅牌。（香港單車總會）
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