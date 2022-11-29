桌球︱奧蘇利雲一棒過百只花214秒　VAR改判無緣破紀錄︱有片

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）幾乎打破最快一棒過百（century）紀錄，不過卻被官方「VAR」推翻。他賽後表示自己無意創造任何新紀錄，只是想盡快收工。



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世界排名第一的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）於蘇格蘭公開賽首圈對中國20歲小將白朗寧，奧蘇除了輕鬆贏局數4：0晉級，更果真發揮「火箭」本色，第二局極速打出一棒過百。

奧蘇在這局落後0：9下「埋枱」，紅波分布不算最理想，藍波亦藏在紅波堆中。「火箭」以一球遠枱掀開序幕，之後利用撞擊黑波，以白波帶出粉紅跟藍波，再逐一解決紅波。

球證未擺好波，奧蘇已準備好出棒。（網上截圖）

奧蘇此時已「滿場飛」，未及球證擺好顏色波，他已經埋好位等待出棒，令球證也要趕緊執波。而鏡頭甚至在切換到觀眾拍手的畫面時，奧蘇已打入下一球，完全跟不上「火箭」速度；白朗寧亦只能在後方呆坐苦笑。

白朗寧只能苦笑。（網上截圖）

根據現場計時，奧蘇最後花了3分24秒就打出了一棒過百（century），比馬耳他前球手Tony Drago於1996年所創下的3分31秒更快。不過，經世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）重新審視之後，更正奧蘇所花的實際時間是3分34秒，僅以3秒之差無緣打破紀錄。

奧蘇利雲打得快，只是想盡快收工。（Getty Images）

今場奧蘇平均每棒出棒時間僅11.4秒，可謂快得誇張，令人聯想起他於1997年創下、至今仍無人能破的5分8秒最快147紀錄。然而奧蘇賽後說得平淡，「我只是感覺自己應該加快一點，嘗試享受比賽。」

「不論我贏或輸，我只是希望盡快收工（get rid of it）。」