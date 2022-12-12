桌球︱梁文博被指投注後威脅小將打假波　6名中國球手遭禁賽

中國桌球總會公布，自2022年12月11日起，停止6名中國桌球手梁文博、李行、魯寧、趙劍波、白朗寧和常冰玉所有國內桌球比賽資格。

其中常冰玉據稱在微博指控梁文博，在一場比賽中威脅他打假波。



6名球手早前已被世界職業桌球聯會（ World Professional Billiards and Snooker Association （WPBSA））禁止參加旗下比賽，原因是涉嫌以賭博為目的操縱比賽結果，正接受調查。

中國桌總聲明中表示，堅決反對操縱比賽、賭博等違反體育誠信和道德的行為，將依據世界職業桌球協會最終調查結果做出進一步處罰。

35歲的梁文博曾贏得2016年英格蘭公開賽冠軍，3次打出一棒最高147度，世界排名最高達第11位。不過，他今年6月因當街毆打女性，曾被禁賽4個月，他原本準備參加英格蘭公開賽外圍賽，但及後再被禁。

至於28歲的魯寧世界排名41位，李行排第62、趙劍波排名77、白朗寧則位列126，19歲的常冰玉就沒有排名。

梁文博上年7月英國街頭打女人，今年被判罰款及社會服務令。（資料圖片／Getty Images）

據內地傳媒報道，被指是常冰玉的微博帳號「常冰玉147」，曾在世界桌球聯會禁賽6名球手後發文，聲稱自己打假波全因被梁文博威脅，其中一場比賽正是今年英國公開賽32強，當時常冰玉以局數1：4輸給威爾士球手Jamie Jones。

這篇文章至今已被刪，但據網上圖片顯示，常冰玉透露梁文博在他不知情下投注了該場比賽，並在比賽當天早上打電話威脅他必須輸1：4，他最終因害怕被找麻類只好無奈同意，「說好了之後會給我錢」。

被指是常冰玉指控梁文博威廉他打假波的微博文章。（微博）

不過，在事件曝光後，世界桌球聯會開始調查，梁文博即委託不知名友人聯絡常冰玉，要求他幫忙隱瞞事件，並否認曾打假波。常冰玉拒絕，並向世界桌聯全盤托出，「之後梁文博就把我wx（微信）刪了，我也沒收到一分錢。」

他強調，打假波確實是自己犯錯，會積極配合調查，「對於什麼處罰我都可以接受，但我當時確實是很害怕，我以後也不管什麼理由都不會參與這些事情，希望世界台協（世界桌聯）可以公正處理。」