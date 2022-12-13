安心出行取消︱傅家俊曾向外國球手講解用法　「感覺似被解僱」

政府宣布明日（14日）起市民可停掃「安心出行」，曾在外國桌球手訪港期間教導對方如何使用「安心出行」應用程式的香港桌球手傅家俊，笑言「有少少好似被解僱嘅感覺」，引來網民熱烈討論。



今年10月舉辦的香港世界桌球大師賽，是本港自疫情後首個國際級大型賽事，邀得奧蘇利雲、希堅斯、沙比與特林普等世界級桌球手訪港。雖然球手們球技了得，如何控制出棒力度、角度，令顏色波走位也難他們不到，但就被「安心出行」應用程式考起。

香港桌球手傅家俊當時就化身「香港大使」，他透露自己用了接近一個小時，向各位球手解釋香港防疫程式「安心出行」的用法，令對方不會觸犯本地防疫條例。

傅家俊在今年10月曾透露向外國球手講解安心出行的使用方法。（網上截圖）

然而到今天，政府公布明日起市民毋須再使用「安心出行」，傅家俊在社交網站上表示：「有好多朋友WhatsApp我話政府聽日會取消安心出行，唔知點解突然有少少好似被解僱嘅感覺」。

網民反應熱烈，有指「家俊安心出行補習社執笠了」、「多謝你令咁多球手可以冇犯法，成功參加大師賽」，但也有人笑言他仍有任務在身，「唔緊要，球手們下次再來時，可以用一個小時去解釋為甚麼取消安心出行」、「但係仲要掃疫苗通行證，又要再解釋」。

傅家俊正出戰英格蘭公開賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

傅家俊正在英國出戰英格蘭公開賽，他日前在外圍賽面對業餘球手Lewis Ullah，以直落4局贏波晉級，稍後會再鬥世界排名24位的另一位英格蘭球手占美羅拔臣（Jimmy Robertson），爭入64強。

有網民就拿近日中國球手梁文博被指威脅同鄉打假波的事件開玩笑，祝福傅家俊能再贏一場，「嗱！Marco，我好惡架！你對Jimmy Robertson一定要贏4比1呀！」