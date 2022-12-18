世界盃2022｜法國24人操練備戰阿根廷　迪甘斯動氣回應賓施馬問題

法國在星期日晚11時的世界盃決賽對阿根廷，教練迪甘斯在前一日出席記者會，表示在決賽只有24人可用，賓施馬不會復出，而他亦不清楚賓施馬會否入場觀賽。外國媒體觀察法國在上周六下午的操練，發現「夫添」現身，京士利高文、拉比奧特等都有訓練。



法國在上周六下午操練，包括麥巴比。（Getty Images）

法國打入世界盃決賽後，出現很多關於賓施馬的傳聞，有指賓施馬可能趕及傷癒在決賽候命，亦有指賓施馬與迪甘斯不和所以拒絕歸隊，甚至不願意入場觀看決賽。面對一而再關於賓施馬的問題，迪甘斯動氣地駁斥謠言，他說：「如果我不回答，你又會說我很生氣。」

賓施馬不會在決賽候命

「有些球員一早就傷了，賓施馬是其中之一，盧卡斯靴南迪斯在第一場比賽受傷。故此，我現在的陣容只有24名球員，他們就是我能夠使用的球員。我們認為你們總是詢問那些不在這裏的球員，對那些還在這裏的球員不公平。」

迪甘斯指揮法國操練。（Getty Images）

雖然賓施馬在世界盃前受傷退隊，但他仍然法國的世界盃26人大軍當中，迪甘斯沒有補選其他人。

「無論是退役球員還是受傷球員，我不能決定什麼人來看比賽。我目前只專注陣容中可供調動的球員。我們失去了3名球員，分別是尼干古、賓施馬及盧卡古靴南迪斯，甚至他們在一開始的陣容當中。現在，我要專注尚有的24人身上，他們是我可以在明天比賽用得上的人。」

拉比奧特復操，料可於決賽復出。（Getty Images）

傳賓施馬不會入場觀戰

體育傳媒《ESPN》收到消息指，賓施馬拒絕法國總統馬克龍的邀請，不會出席世界盃決賽。據報，派斯奴甘佩比、尼干古、保羅普巴及尼高路簡迪都會陪伴馬克龍睇波。不過，法國名宿施丹也婉拒出席決賽，因為他不想搶走傳媒的焦點，盛傳他會在明年接替迪甘斯任法國主帥。

在過去周六下午的操練上，法國隊24名球員都有現身，華拉尼及伊巴希馬干拿迪已經從病毒感染中痊癒，如常操練。京士利高文獨自訓練，而曹亞文尼及迪奧靴南迪斯雖然缺席上周五的訓練，但在昨日復操。在4強對摩洛哥缺陣的烏柏美卡奴及拉比奧特亦已復操。

法國教練迪甘斯出席記者會。（Getty Images）

法國在香港時間周日晚11時對阿根廷，爭奪世界盃冠軍，力爭成為史上第三支成功衛冕的球隊。很多球迷都希望阿根廷隊長美斯可以圓夢，對此迪甘斯說：「我有時都會有這種（孤獨）感覺，但我沒有問題，不會困擾到我。」

「當然，我們來到這裏，就要為明日對阿根廷的比賽做好準備。史卡朗尼都面對過困難，他們第一場不敵沙特阿拉伯，但如今他們闖入決賽。」

「我知道在阿根廷及世界盃很多地方，甚至部分法國人，都希望美斯可以贏世界盃，但我們已經準備去達到目標。」

基奧特等法國球員參與操練。（Getty Images）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

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