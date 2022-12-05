世界盃2022｜法國贏波總統馬克龍盡在掌握　估中波膽兼所有入球者

法國在世界盃16強以3：1擊敗波蘭晉級，這一切都在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的預計之中，他甚至連今場入球的3位球員都猜中！



法國總統馬克龍近日訪問美國。（Getty Images）

馬克龍上周六接受法國《巴黎人報》的訪問，預測16強法國對波蘭的比數，他當時估法國贏3：1，並透露了入球球員的心水，他說：「羅拔利雲度夫斯基會入一球的，又例如基利安麥巴比，或者是基奧特，他會想創造歷史。」

馬克龍受訪時身在美國訪問，他表示一直跟法國主帥迪甘斯保持聯絡。他認為法國今屆擁有強大的陣容，雖然球員年紀輕，但很多人都有4年前贏世界盃的經驗。對於最後一輪分組賽輪換輸波，馬克龍認為這是聰明的做法，令球隊可以良好狀態對波蘭。

基奧特上半場為法國先開紀錄。（Getty Images）

如果，法國真的以3：1贏了波蘭入8強。馬克龍口中渴望創造歷史的基奧特為法國開紀錄，這位36歲前鋒亦以52個入球，超越名宿亨利，成為史上國際賽入球最多的法國球員。接着，麥巴比梅開二度，為法國領先到3：0。馬克龍估中自己人外，連波蘭的入球也貼中了，利雲度夫斯基補時射入12碼，為波蘭追到1：3完場。

利雲度夫斯基第一腳「宴客」，幸好可以重射，為波蘭破蛋。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加