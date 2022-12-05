世界盃熱話︱法國後衛戴金鏈比賽　球證竟走漏眼　若拒除下有後果

世界盃16強，法國靠基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度兼助攻基奧特，以3：1輕取波蘭，晉級半準決賽。雖然鋒線的麥巴比跟基奧特都創下新紀錄搶盡風頭，但法國守衛祖利斯古迪（Jules Kounde）同樣惹起熱議。



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效力巴塞隆拿的古迪今場正選改踢右閘，表現不過不失，然而電視直播多次給他特寫鏡頭，可清楚見到他戴上金色頸鏈比賽。

古迪一邊跑，金鏈一邊晃蕩，相信他自己察覺得到有問題，不時用手拉開波衫，嘗試把金鏈收回球衣內，但金鏈十分「調皮」隔了不久又跑出來。

古迪戴上金鏈比賽足足超過40分鐘。（路透社）

不過更令人驚訝的是球證團隊花了超過40分鐘，才發現這個情況；當時來自委內瑞拉的旁證示意古迪要除下金鏈，法國隊工作人員立即從後備席跑出來幫忙，終花了約20秒，比賽方可繼續進行。

旁證示意古迪不應戴上金鏈。（路透社）

根據球例，球員不能佩戴或穿著會構成危險的裝備或物件，包括頸鍊、戒指、手鐲、耳環等，也不准使用膠布覆蓋飾物。

假如被發現，球員必須移除相關飾物，如球員拒絕或重新佩戴，就會被黃牌警告。而其實每逢比賽前，旁證或第四球證都會檢查球員裝備，難免令人懷疑他們如何走漏眼。

古迪賽後表示，戴上金鏈比賽只是無心之失，「無論我在西班牙（西甲）還是其他地方，我從來沒有戴金鍊比賽。今天是我忘了除頸鍊，裁判只是叫我把它脫下，沒有再多說其他事。」

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古迪在工作人員幫忙下除下頸鏈。（路透社）

然而法國主教練迪甘斯（Didier Deschamps）卻似乎對古迪的行為有點不滿，「我不知金鏈上有什麼、代表什麼，但他有點迷信，練習時有試過這樣做。」

「他不應該比賽時也這樣做！我以為他會（將頸鏈）脫下來，但明顯他沒有。我更對他說：『幸好你當時不在我面前，否則......』。」

法國隊晉級後會遇上英格蘭，暫未知古迪會否因為事件被秋後算帳，但由於球例指球員只要除下飾物便可了事，相信古迪再被罰的機會不大。