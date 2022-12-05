世界盃2022｜基奧特榮升法國入球王　與麥巴比合照盡顯男人的浪漫

法國輕取波蘭晉級的同時，為球隊攻入首球的基奧特，以52個國家隊入球打破名宿亨利的紀錄，成為法國史上入球王，更風騷地向鏡頭比出「52」的手勢，賽後更「留名等睇」亨利的反應。



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世界盃16強，法國憑基奧特及麥巴比梅開二度，結果以3：1輕取波蘭晉身8強。36歲的基奧特（Olivier Giroud）在今仗打破名宿亨利的紀錄，以52個國際賽入球成為法國史上入球最多的球員。基奧特今仗有條件不止得一球進賬，就如上半場未能把迪比利的傳中轉化為入球，另一球倒掛得手卻無效。

基奧特施展倒掛建功，可惜入球無效。（Getty Images）

當基奧特建功後，當然瘋狂慶祝，助攻的麥巴比同樣十分興奮，兩人相擁對望的相片，更加充滿男人之間的浪漫。基奧特其後更向鏡頭做出「52」的手勢，意味他的國際賽入球總數。

基奧特與麥巴比相擁對望，充滿男人間的浪漫。（Getty Images）

基奧特向鏡頭打眼色，賽後透露原來是別有用心，「能夠超越亨利的紀錄是我從小到大的夢想，我沒有刻意想破紀錄，我只是一心為了球隊而努力。我現時收到不少恭賀的信息，我相信很快就會得知亨利的反應，我在鏡頭前向他單眼，靜候他的回應。」

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當早前傳出賓施馬受傷的消息後，不禁令人擔心法國的鋒力問題，幸好他們還有基奧特，即使年屆36歲依然是可靠的射手，主帥迪甘斯盛讚基奧特的態度一流，就算有沒有入球也好，他依然是關鍵一員。

賓施馬曾以F1與高卡車比喻兩人的實力。（Getty Images）

賓施馬曾以F1形容自己，以高卡車來比喻基奧特，二人的關係也微妙，基奧特感覺上就是活在對方的陰影下，不過這名皇馬射手在國家隊的生涯並不順遂，曾經經歷勒索風波，今屆在大勇之時又遇上傷患。有趣的是，基奧特在國家隊默默耕耘，如今更成為法國史上入球王，正好證明了，基奧特才是國家隊的F1戰車。

基奧特如今成為法國入球王，以行動證明自己才是國家隊的F1戰車。（路透社）

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