世界盃2022｜法國麥巴比梅開二度入8強　利雲度夫斯基12碼破蛋

世界盃16強，法國靠基利安麥巴比（Kylian Mbappe）大發神威，梅開二度兼助攻基奧特建功，以3：1輕取末段有羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）破蛋的波蘭，挺進世界盃8強。

麥巴比今屆攻入5球，在射手榜遙遙領先；這位23歲法國射手在兩屆世界盃11次上陣合共攻入9球，世界盃總入球已經超越了C朗拿度及馬勒當拿。



【00：57】全場完，法國以3：1擊敗波蘭，晉級8強。

【00：56】波蘭的哥錫基傳球，烏柏美卡奴手球，球證看完VAR後判12碼，羅拔利雲度夫斯基主射，被洛里斯接實，但洛里斯在利雲射門前已經離開白界，波蘭可以重射。99分鐘，利雲度夫斯基再度操刀，順利射入，波蘭追近至1：3。

【00：54】94分鐘，波蘭的米利克倒掛攻門，被洛里斯救出，但他其實越位在先。

【00：50】91分鐘，麥巴比在禁區接應左路馬古斯杜林的短傳，一控「擺靚個軚」，右腳射入，為法國拉開到3：0。

麥巴比在兩屆世界盃11次上陣攻入9球，在史上僅有13名球員的世界盃入球比他多，其中有6位是攻入10球，比麥巴比只得1球。此外，麥巴比的世界盃入球已經超越了C朗拿度（20場入8球）及馬勒當拿（21場入8球）。

【00：33】74分鐘，法國靠快速反擊拉開。基沙文回防自己禁區解圍，落在基奧特腳下，快攻展開，他傳予右路的奧士文尼迪比利，迪比利向前推進，引來波蘭防線的注意，他橫傳予左路禁區頂的麥巴比。麥巴比無人看管，有很多時間處理，「睇定嚟射」，一腳抽入，為法國領先2：0。

這是麥巴比今屆第4個入球，領先射手榜；這是他第8個世界盃入波。麥巴比成為史上首位在24歲生日前累積8個世界盃入球的球員。

麥巴比為法國領先到2：0。（Getty Images）

+ 1

【00：17】57分鐘，施捷斯尼打手槌，與華拉尼及馬迪卡殊撞作一團，球證吹罰，基奧特之後倒掛射入空門無效。

施捷斯尼打手槌。（Getty Images）

基奧特倒掛射入，姿勢分十足，但球證吹停比賽，入球無效。（Getty Images）

【00：14】56分鐘，麥巴比沿住禁區頂推進，大位起右腳一射，省中波蘭守將改變方向出界，若果中目標的話施捷斯尼肯定難以挽救。

【00：06】48分鐘，法國前場右路罰球，基沙文勁射往門前，前柱的華拉尼未能搶點，施捷斯尼撲出。

【00：02】下半場展開。

【23：47】上半場完結，法國靠基奧特入波領先1：0。法國上半場控球佔優，但射門次數方面雙方很接近，法國有9次攻門5次中目標而波蘭有8次埋門。

【23：46】46分鐘，波蘭右路傳中，卡明斯基的射門省到法國球員出網側。

【23：45】44分鐘，法國中路入滲，麥巴比的傳球加基奧特的走位，撕破了波蘭的防線。烏柏美卡奴殺上前場控球，向前傳予麥巴比，他看到基奧特的位置，馬上傳入禁區，助攻36歲的基奧特射入，先開紀錄。波蘭後衛比列薩尼斯基包了越位。

麥巴比見到基奧特的位置，即傳入禁區。（網上片段截圖）

基奧特走位接應。（網上片段截圖）

基奧特為法國射成1：0。（網上片段截圖）

這是基奧特第52個國際賽入球，超越亨利，獨佔法國歷史射手榜首位。

基奧特上半場為法國先開紀錄。（Getty Images）

+ 2

【23：39】38分鐘，波蘭差點開紀錄，連續3次射門，被法國的血肉長城擋出。波蘭左路組織，打穿了法國防守，比列薩尼斯基底線傳中，施連斯基射門被洛里斯撲出，他馬上再補射，省到迪奧靴南迪斯，跟住卡明斯基再起腳，被門線上的華拉尼護空門。

華拉尼護空門。（Getty Images）

【23：36】35分鐘，麥巴比在禁區左路單對單面對馬迪卡殊，一個假動作騙倒對方，但麥巴比之後的射門被撲到再中網側。

【23：29】29分鐘，波蘭傳球失誤，基沙文放直線入禁區，奧士文尼迪比利落底傳中，遠柱的基奧特錯失機會。

基奧特錯失了一個黃金機會。（Getty Images）

【23：22】22分鐘，祖利斯古迪遠射，角度欠奉，被施捷斯尼一抱入懷。

【23：21】21分鐘，利雲度夫斯基禁區外起腳，未能射中目標。這是波蘭今場首次攻門。

利雲度夫斯基起腳遠射。（Getty Images）

【23：17】17分鐘，奧士文尼迪比利引球推進，避開波蘭守將後起腳，被施捷斯尼接實。

【23：14】13分鐘，法國中場曹亞文尼離門30碼地波遠射，被施捷斯尼撲出。

麥巴比多次挑戰馬迪卡殊。（Getty Images）

【23：11】在10分鐘，雙方仍未製造到具威脅的埋門，法國佔7成控球，多次靠麥巴比在左路的突破傳中，但波蘭中路防守未有漏洞。波蘭雖然較被動，但都有次前場逼搶，令到洛里斯狼狽。

【23：00】法國對波蘭的16強展開。

法國的麥巴比正選上陣。（Getty Images）

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法國在D組提早一輪晉級，末輪對突尼西亞大輪換，只有華拉尼及曹亞文尼兩名主力打正選，有點輕敵，落後下再換基利安麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利入場，但都未能入波，以0：1落敗。幸好，法國仍能靠較佳得失球力壓澳洲首名晉級。

今場，法國的正選比上場作出9個變動，重新起用分組次輪贏丹麥的陣容，門將洛里斯第142次為國披甲，將會追平名宿杜林的法國國家隊最多上陣次數紀錄。法國仍然排出4-2-3-1陣式，祖利斯古迪、華拉尼、烏柏美卡奴及迪奧靴南迪斯打4人防線，曹亞文尼及拉比奧特踢防中，奧士文尼迪比利、基沙文及基利安麥巴比支援基奧特攻堅。

法國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



比起分組賽最後一輪不敵阿根廷的陣容，波蘭作出兩個正選變動，基斯甸比歷及卡路施維達斯基失去正選，改由卡明斯基及施巴斯坦施曼斯基擔正。

波蘭正選陣容（4-1-4-1）：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基

防中：10基祖華克

攻中：19施巴斯坦施曼斯基、20施連斯基、13卡明斯基、24比森法蘭高斯基

前鋒：9羅拔利雲度夫斯基



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今晚上演的兩場16強，晉級的隊伍將於8強相遇，法國或波蘭的勝方，將火併英格蘭或塞內加爾爭入4強，相信球迷肯定冀盼英法大戰。

法國主帥迪甘斯豪言，對於衛冕魔咒，球隊一直「未驚過」。

麥巴比與基沙文。（Getty Images）

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

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